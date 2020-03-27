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Ученые обнаружили липид, который помогает восстанавливать роговицу

Для восстановления роговицы можно использовать липид
Ученые сообщают, что разновидность липида, который естественным образом помогает заживлению повреждений кожи, также способствует восстановлению распространенных повреждений роговицы, даже при присутствии диабета, затрудняющего заживление.

Их результаты показывают, что липид DOPG помогает заживлению царапин на роговице, которые могут возникнуть в результате травм, например, при случайном ударе пальцем.

Эти липиды были обнаружены в клетках роговицы человека, выращенных лабораторно, а также у здоровых мышей и мышей, чья способность к заживлению была нарушена. Результаты исследования опубликованы в журнале Investigative Ophthalmology and Visual Science.

Полученные данные указывают на то, что местное применение DOPG, возможно, даже добавление его к существующим глазным каплям, может помочь в заживлении роговицы после травмы, а также в рамках восстановления после операций на глазах.
Теги : роговица, липиды
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