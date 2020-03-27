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Создается новая методика лечения сепсиса

Лечение сепсиса

В ходе нового исследования его авторы существенно продвинулись в деле создания нового способа лечения сепсиса. Их открытие также можно распространить и на борьбу с последствиями химиотерапии.

Сепсис - огромная проблема для органов здравоохранения всего мира, каждый год фиксируется 30 млн случаев, и 20% пациентов умирают. Учёные из Индии существенно продвинулись в разработке новой методики лечения сепсиса. В этой стране болезнь особенно актуальна, от неё страдают сотни тысяч индейцев. По сути, сепсис это избыточная реакция иммунной системы на инфекцию или травму, сопровождающаяся гипервоспалениями, параличом иммунной системы, смертью клеток, отказом почек и печени, тромбами и кровоизлияниями. Несмотря на эффективность антибиотиков в борьбе с бактериями, вызывающими сепсис, эта болезнь всё ещё сопровождается очень высокой смертностью и недостаточным пониманием того, почему она вообще происходит. 

Ученые выявили новый механизм сепсиса, с помощью которого можно предложить и новую стратегию терапии, сосредоточенную вокруг не содержащего клеток хроматина (нуклеопротеид, составляющий основу хромосом). ДНК в наших клетках хранятся в специальных упаковочных единицах, которые называются хроматином. В них включён комплекс гистоновых протеинов и ДНК. Ранее ученые уже показали, что частицы хроматина из мёртвых клеток попадают в кровоток, формируя не содержащие клеток хроматин (cfCh), который может попадать в ДНК здоровых клеток и разрушать их. Это провоцирует смерть клеток и воспаления. 

Теперь же был выдвинута гипотеза о том, что сепсис вызывается данным процессом в здоровых клетках. Учёные приготовили компоненты, способные дезактивировать cfCh. При инъекциях мышам высокой дозы бактериального эндотоксина были получены любопытные данные. Когда этот яд вводился в одну группу грызунов одновременно с веществами, дезактивирующими cfCh, у мышей наблюдались самые высокие показатели выживаемости, по сравнению с контрольной группой. Причём обе группы грызунов получали летальные дозы токсинов, но во второй группе выжило только 10%, я а в первой почти половина. Те же вещества могут помочь и при тяжелых побочных явлениях при химиотерапии, пишет Health Europe. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : сепсис, лечение
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