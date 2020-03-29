В Африке участились случаи жестокого насилия полицейских во время карантина из-за коронавируса
Полиция запустила слезоточивый газ в толпу кенийских паромщиков, когда в стране начался первый день комендантского часа против коронавируса. В других местах полицейские были запечатлены на камеру мобильного телефона, избивая людей дубинками. Злоупотребления мерами со стороны властей вызывают обеспокоенность международных организаций.
В некоторых частях Африки меры по предотвращению распространения коронавируса приобрели насильственный характер, поскольку страны вводят ограничения, комендантский час или блокируют крупные города.
Через несколько минут после того, как в пятницу началось трехнедельный карантин в Южной Африки, полиция кричала на бездомных в центре Йоханнесбурга и преследовала их с дубинками. Некоторые граждане сообщили о применении полицией резиновых пуль. Пятьдесят пять человек были арестованы. Страна возглавляет африканский континент с более чем 1000 случаев коронавируса.
В Руанде, первой стране в Африке к югу от Сахары, где была введен карантин, полиция отрицает, что двое мирных жителей, застреленных в понедельник, были убиты за несоблюдение новых мер, заявив, что мужчины напали на офицера.
В другой части Африки, Кении, ситуация также вызывает обеспокоенность.
"Мы были в ужасе от чрезмерного использования полицейских сил в преддверии комендантского часа, который начался в пятницу вечером", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу, Amnesty International и 19 других правозащитных групп. - "Мы получаем показания жертв, очевидцев и видеозаписи, на которых полицейские радостно нападают на граждан в других частях страны".
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