ВОЗ повысила глобальный уровень опасности коронавируса до максимального уровня

ВОЗ повысила глобальный уровень опасности коронавируса до максимального уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 февраля подняла глобальную оценку риска коронавируса до самого высокого уровня - эпидемия распространилась на страны Африки, а финансовые рынки резко упали.

За прошедшую неделю вирус распространился по миру, появился на всех континентах, кроме Антарктиды, что побудило правительства и крупные компании пытаться помешать людям путешествовать и собираться в людных местах.
Коронавирус убил 2800 человек и заразил 84 000 человек (подавляющее большинство в Китае) с тех пор, как в конце декабря появился на рынке в китайском городе Ухань.
Его быстрое распространение вызывает обеспокоенность властей - за последние 24 часа коронавирус затронул девять новых стран - от Азербайджана до Мексики и Новой Зеландии.
«Мы повысили оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса до очень высокого, на глобальном уровне», - заявил журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Мировая экономика сильно пострадала от коронавируса

Глобальные финансовые рынки пережили "испуг" - это была худшая неделя после финансового кризиса 2008 года. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов вмешаться в случае необходимости, учитывая «растущие» риски для крупнейшей экономики мира, вызванные вспышкой коронавируса.
Были приняты новые радикальные меры: Швейцария отменила массовые мероприятия более 1000 человек, а Саудовская Аравия запретила гражданам Персидского залива посещать священные города - Мекку и Медину.
ВОЗ выразила особую обеспокоенность по поводу готовности Африки, предупредив, что системы здравоохранения континента были плохо оснащены для реагирования на эпидемию COVID-19.

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