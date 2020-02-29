ВОЗ повысила глобальный уровень опасности коронавируса до максимального уровня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 февраля подняла глобальную оценку риска коронавируса до самого высокого уровня - эпидемия распространилась на страны Африки, а финансовые рынки резко упали.
За прошедшую неделю вирус распространился по миру, появился на всех континентах, кроме Антарктиды, что побудило правительства и крупные компании пытаться помешать людям путешествовать и собираться в людных местах.
Коронавирус убил 2800 человек и заразил 84 000 человек (подавляющее большинство в Китае) с тех пор, как в конце декабря появился на рынке в китайском городе Ухань.
Его быстрое распространение вызывает обеспокоенность властей - за последние 24 часа коронавирус затронул девять новых стран - от Азербайджана до Мексики и Новой Зеландии.
«Мы повысили оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса до очень высокого, на глобальном уровне», - заявил журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
Мировая экономика сильно пострадала от коронавирусаГлобальные финансовые рынки пережили "испуг" - это была худшая неделя после финансового кризиса 2008 года. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов вмешаться в случае необходимости, учитывая «растущие» риски для крупнейшей экономики мира, вызванные вспышкой коронавируса.
Были приняты новые радикальные меры: Швейцария отменила массовые мероприятия более 1000 человек, а Саудовская Аравия запретила гражданам Персидского залива посещать священные города - Мекку и Медину.
ВОЗ выразила особую обеспокоенность по поводу готовности Африки, предупредив, что системы здравоохранения континента были плохо оснащены для реагирования на эпидемию COVID-19.
Медикфорум писал, что мужчинам, опасающимся коронавируса, предложили побриться.
Оставить комментарий