Лечение грыжи диска поясничного отдела — клинический случай

В 8 из 10 случаев боль в спине вызвана межпозвонковой грыжей в поясничном отделе. При этом хрящевая оболочка диска разрывается, а его гелеобразное ядро выходит наружу. Чтобы облегчить состояние, пациенту нужно изменить образ жизни и вовремя провести лечение. При этом 2% людей поможет только операция — как в случае пациентки Центра ортопедии профессора Сампиева — Луизы, которой на момент лечения было 53 года.

Как заподозрить

Ядро межпозвонкового диска — это жидкое вещество. Попадая на нервные волокна, оно раздражает их химически, что вызывает боль. Также возникает отёк, который сдавливает нервные окончания и провоцирует корешковый, то есть радикулярный синдром с ухудшением чувствительности и появлением слабости в ноге. Чаще всего в поясничном отделе повреждается диск между 4 и 5 поясничными позвонками — грыжа L4-L5, либо между 5 поясничным позвонком и крестцовой костью — грыжа L5-S1.

Какие признаки болей должны насторожить:

усиливаются после нагрузки;

иррадиируют, то есть отдают в ногу;

возникают при ходьбе;

могут возникать после сна в неудобном положении и долгого сидения в одной позе;

сочетание с онемением и ухудшением чувствительности к температуре и прикосновениям.

Пациентка Луиза обратилась к профессору с острейшей болью. Она описывала её как натянутую струну от поясницы через ягодичные мышцы к стопе — при этом будто выворачивало во все стороны. Боли были абсолютно нестерпимые, одну ногу пациентка уже волокла — не наступала на неё. Позвоночник начал разрушаться около 15 лет назад, но существенно состояние ухудшилось за последние полгода. Последние 2 дня перед обращением в Центр ортопедии профессора Сампиева Луиза вызывала скорую помощь — больше ничего не помогало улучшить состояние.





Методы диагностики

По жалобам врач может только предположить грыжу диска. Подтвердить диагноз помогает МРТ — магнитно-резонансная томография. Методика помогает оценить состояние самих дисков и нервов, а также увидеть отёк мягких тканей. Как выяснилось, причина болей Луизы была в сдавлении седалищного нерва грыжами в области межпозвонкового (фораминального) отверстия на двух уровнях.

Стандартный снимок не всегда покажет грыжу, даже если симптомы есть. Тогда выполняют МРТ с осевой нагрузкой. Для этого пациент должен стоять во время процедуры. Из-за сильного магнитного поля обследование не проводят людям с кардиостимуляторами и металлическими протезами. При этом для беременных оно безопасно, так как нет излучения.

Если МРТ провести нельзя, для диагностики используют компьютерную томографию (КТ). Она позволяет создать 3D-модель позвоночника. Иногда добавляют контрастное вещество, чтобы было лучше видно место и размер грыжи. Во время КТ на тело действует облучение, из-за этого диагностика противопоказана беременным женщинам.





Варианты лечения

На ранней стадии состояние можно улучшить консервативно, то есть без хирургического вмешательства. Главное, что рекомендуют пациентам, — снизить нагрузку на спину.

При сильных болях есть только два способа помочь пациенту:

препаратами — принимать нестероидные противовоспалительные средства, реже — миорелаксанты и антидепрессанты;

блокадами — обезболивающие и противовоспалительные препараты в смеси с витаминами группы В вводят в эпидуральное пространство.

Когда боль проходит, можно подключать дополнительные методики:

Мануальная терапия — уменьшает отёк в области поражения, снимает спазм мышц, увеличивает подвижность позвоночника. Гидромассаж — расслабляет спазмированные мышцы. Лечебная физкультура (ЛФК) — мышцы спины укрепляются, чтобы поддерживать позвоночник в нужном положении. Тракционная терапия — позвоночник вытягивают на специальном оборудовании. Так увеличивается расстояние между позвонками, что в результате снижает давление на нервные корешки. Электростимуляция — электроды крепят на кожу к месту, где у человека болит спина. В результате межпозвонковые диски стимулируют слабым током, что улучшает приток крови к ним, останавливает дальнейшее развитие болезни.

Обычно консервативные методики используют 2-3 недели. Если пациенту не становится лучше, назначают операцию. Луиза проходила иглорефлексотерапию 1,5 месяца и курс ЛФК, но облегчения это не приносило. Боли сохранялись, приходилось постоянно носить поддерживающий корсет.

В последние 2 дня боли были слишком сильными, ей не приносили облегчения даже препараты наркотического ряда. В этом случае лучше сразу применять хирургические способы. От момента обращения до операции прошло 2 дня — нужно было сдать анализы и подготовиться.

Есть несколько методик лечения: классические — через разрез, и эндоскопические — через небольшие проколы. Во втором случае восстановление проходит быстрее, а от операции почти не остаётся следов. Луизе подошла эндоскопическая методика. Через один прокол, величиной до 1 см, удалили сразу две грыжи. После операции боли прошли сразу.

Полное восстановление после операции может занимать до полугода. Поэтому в Центре ортопедии профессора Сампиева пациентам назначают повторный визит через 3 месяца. На нём доктор проверяет, как идёт процесс восстановления, а также интересуется самочувствием пациента и рассказывает о нагрузках, которые допустимы на этом этапе реабилитации.

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