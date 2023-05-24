Женщины в 2 раза чаще умирают от инфаркта, чем мужчины - кардиолог Варфоломеев
Хотя результаты нового исследования вызывают тревогу, есть шаги, которые оба пола могут предпринять, чтобы снизить риск опасного для жизни сердечного приступа.
«Женщины всех возрастов, перенесшие инфаркт миокарда, подвергаются особо высокому риску неблагоприятного прогноза. Женщины нуждаются в регулярном наблюдении после сердечного приступа», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
После такого испытания необходим «строгий контроль артериального давления, уровня холестерина и диабета, а также направление на кардиологическую реабилитацию».
Результаты исследования основаны на исследовании, в котором приняли участие 884 пациента, средний возраст которых составлял около 62 лет. Вероятность неблагоприятных исходов у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
«Это было верно даже после поправки на другие условия и несмотря на ЧКВ [т.е. стенты] в те же сроки, что и у мужчин».
Интересно, что женщины в постменопаузе имели худшие краткосрочные и долгосрочные исходы после сердечного приступа по сравнению с мужчинами того же возраста.
Для женщин, у которых не было менопаузы, хотя краткосрочные прогнозы смертности соответствовали их коллегам-мужчинам, их долгосрочный прогноз был хуже. Полученные результаты являются еще одним напоминанием о необходимости повышения осведомленности о рисках сердечных заболеваний у женщин.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему существуют гендерные различия в прогнозе после инфаркта миокарда, чтобы можно было предпринять шаги для устранения разрыва в результатах.
Как снизить риск сердечного приступа
Существуют ключевые элементы для снижения риска сердечного приступа, а именно:
- Соблюдайте здоровую сбалансированную диету
- Не курите
- Старайтесь поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.
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