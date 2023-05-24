Женщины в 2 раза чаще умирают от инфаркта, чем мужчины - кардиолог Варфоломеев

«Женщины всех возрастов, перенесшие инфаркт миокарда, подвергаются особо высокому риску неблагоприятного прогноза. Женщины нуждаются в регулярном наблюдении после сердечного приступа», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Это было верно даже после поправки на другие условия и несмотря на ЧКВ [т.е. стенты] в те же сроки, что и у мужчин».

Как снизить риск сердечного приступа

Соблюдайте здоровую сбалансированную диету

Не курите

Старайтесь поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.

После такого испытания необходимРезультаты исследования основаны на исследовании, в котором приняли участие 884 пациента, средний возраст которых составлял около 62 лет. Вероятность неблагоприятных исходов у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Интересно, что женщины в постменопаузе имели худшие краткосрочные и долгосрочные исходы после сердечного приступа по сравнению с мужчинами того же возраста.Для женщин, у которых не было менопаузы, хотя краткосрочные прогнозы смертности соответствовали их коллегам-мужчинам, их долгосрочный прогноз был хуже. Полученные результаты являются еще одним напоминанием о необходимости повышения осведомленности о рисках сердечных заболеваний у женщин.Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему существуют гендерные различия в прогнозе после инфаркта миокарда, чтобы можно было предпринять шаги для устранения разрыва в результатах.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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