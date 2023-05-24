Психиатр Медведев: резкое изменение поведения может указывать на шизофрению

«Поводом насторожиться должны стать резкие изменения в поведении человека: вчерашний «душа компании» может внезапно стать замкнутым домоседом, избегать общения и перестать идти на контакт с друзьями», - рассказал психиатр «Ленте.ру».

«Каждому пятому пациенту с шизофренией вовремя назначенная медикаментозная терапия позволяет достичь долгой, иногда пожизненной, ремиссии», - констатировал он.

Психиатр Медведев рассказал, по каким симптомам можно узнать шизофрению. По словам специалиста, шизофрения часто впервые остро проявляется себя в подростковом возрасте (15-18 лет), из-за чего признаки заболевания воспринимаются многими как особенности переходного периода у молодых людей.Владимир Медведев добавил, что на шизофрению может указывать возрастающая подозрительность. Человек подозревает о существовании недоброжелателей, которые ведут за ним слежку или используют какие-то методы воздействия на его сознание, создают угрозу его жизни. Заметив у близкого человека подобную мнительность, с ним следует записаться на консультацию с психиатром, подчеркнул эксперт.Владимир Медведев обратил внимание, что сегодня лекарственная терапия шизофрении обладает мощными возможностями.В России, говорит психиатр, данное заболевание распространено на уровне один-полтора процента от всего населения. По данным социологов, люди с шизофренией присутствуют в окружении каждого пятого россиянина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головные боли могут быть одним из симптомов рака легких.

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