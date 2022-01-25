Эрик Клэптон оказался привитым антиваксером
Знаменитый гитарист и певец Эрик Клэптон заявил, что прошедшие через вакцинацию от коронавируса люди стали жертвой массового гипноза. Их заставили пойти против своей воли под воздействием психологических приёмов.
Легендарный гитарист, музыкант и певец Эрик Клэптон оказался в числе ярых антивакцинаторов. В частности, он заявил о том, что любой человек, прошедший через прививки от коронавируса, является жертвой массового гипноза. 76-летний исполнитель ранее утверждал, что сам перенёс довольно сильные побочные эффекты после вакцинации препаратом от AstraZeneca, а позднее он выпустил песню против локдауна в 2020 году.
Таким образом Клэптон относится к числу антивакцинаторов, которые сами прошли через вакцинацию, но призывают не делать этого других. В своем последнем интервью он уверяет, что власти используют технику массового гипноза в той социальной рекламе, которая призывает граждан приходить на прививочные пункты. Сам Клэптон якобы совсем недавно в этом убедился, и его предположения были подтверждены профессором клинической психологии в Университете Гента в Бельгии Маттиасом Десметом (Mattias Desmet). Музыкант говорит о теории массового гипноза, который теперь используется повсюду.
Эрик наблюдал его в разного рода роликах на YouTube, якобы несущих скрытый смысл. По его словам, это продолжается довольно долго. Массовый гипноз - попытка внушить большой группе людей необходимость сделать что-то против их воли. Однако данную теорию неоднократно опровергали самые авторитетные учёные. Кроме того, сейчас особенно преступно выступать с подобного рода утверждениями, поскольку только вакцинация способна спасти миллионы жизней от коронавируса, продолжающего нестись по человечеству словно ураган. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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