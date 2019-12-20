  1. | | Умерла первая французская девушка Бонда

Умерла первая французская девушка Бонда

Клодин Оже

Французская актриса Клодин Оже умерла в возрасте 78 лет. Она стала девушкой Бонда в исполнении Шона Коннери в картине "Шаровая молния".

Французская актриса Клодин Оже более всего известна мировой публике исполнением роли девушки Бонда в картине "Шаровая молния" 1965 года. Она стала первой француженкой, которая исполнила роль подруги легендарного агента 007. В четверг Клодин скончалась в Париже. Она появилась на свет в апреле 1941 года в этом же городе и начала свою карьеру в качестве модели. В 1958 году 17-летняя Клодин представляла Францию на конкурсе красоты «Мисс мира», где успешно вышла в финал.

Однако девушка мечтала об актерской карьере и начала брать уроки актёрского мастерства, благодаря которым вскоре получила первые небольшие роли и даже заслужила репутацию крепкой молодой актрисы во Франции. В 1962 году она снялась в экранизации «Трёх Мушкетёров» картине «Железная маска», после которой последовал её самый крупный международный успех - лента "Шаровая молния". Здесь она исполнила роль девушки Бонда по имени Домино.

Это был четвертый фильм франшизы о приключениях Джеймса Бонда. Действие "Шаровой молнии" происходило на Багамских островах, так что актриса получила возможность продемонстрировать своё тело во всей красе. После этой картины она продолжала сниматься во французских фильмах и телесериалах, но более не достигала такого успеха. В 1995 году Клодин Оже завершила свою кинокарьеру. Сообщается, что она умерла после длительной болезни и от естественных причин. Информацию об этом публикует издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Клодин Оже, девушка Бонда

Читать в Яндекс.Новости 1 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Комментарии

    1. LeonardAdvit

    Free Sex Video Chat Free 1000$[url=http://women-4-dating1.com/?u=nf0k608&o=a8fp79k&t=xrum/]Free 1000$![/url]

    20-12-2019 12:37  

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фуро...
Популярное
Умерла первая французская девушка Бонда
1
«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фурор в Сети
0
В Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд
0
Ирина Шейк стала блондинкой с короткой стрижкой для новой фотосессии
0


51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком
0
46-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж и восхитила Сеть
0
Роковая операция Георгия Буркова
0
В Сети осыпали комплиментами похорошевшую Лолиту
0
Ксения Собчак поделилась трогательным фото с маленьким сыном
0
61-летняя Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
0