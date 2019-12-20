Умерла первая французская девушка Бонда
Французская актриса Клодин Оже умерла в возрасте 78 лет. Она стала девушкой Бонда в исполнении Шона Коннери в картине "Шаровая молния".
Французская актриса Клодин Оже более всего известна мировой публике исполнением роли девушки Бонда в картине "Шаровая молния" 1965 года. Она стала первой француженкой, которая исполнила роль подруги легендарного агента 007. В четверг Клодин скончалась в Париже. Она появилась на свет в апреле 1941 года в этом же городе и начала свою карьеру в качестве модели. В 1958 году 17-летняя Клодин представляла Францию на конкурсе красоты «Мисс мира», где успешно вышла в финал.
Однако девушка мечтала об актерской карьере и начала брать уроки актёрского мастерства, благодаря которым вскоре получила первые небольшие роли и даже заслужила репутацию крепкой молодой актрисы во Франции. В 1962 году она снялась в экранизации «Трёх Мушкетёров» картине «Железная маска», после которой последовал её самый крупный международный успех - лента "Шаровая молния". Здесь она исполнила роль девушки Бонда по имени Домино.
Это был четвертый фильм франшизы о приключениях Джеймса Бонда. Действие "Шаровой молнии" происходило на Багамских островах, так что актриса получила возможность продемонстрировать своё тело во всей красе. После этой картины она продолжала сниматься во французских фильмах и телесериалах, но более не достигала такого успеха. В 1995 году Клодин Оже завершила свою кинокарьеру. Сообщается, что она умерла после длительной болезни и от естественных причин. Информацию об этом публикует издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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