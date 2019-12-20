44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье
Яна Рудковская – успешный продюсер, а также любительница моды и всего прекрасного. Знаменитость показала, как она нарядила елку, причем сделать это она решила в прозрачном платье.
У себя на странице в соцсети Instagram 44-летняя Рудковская опубликовала фото, на котором она позирует в длинном прозрачном платье небесно-голубого цвета на фоне роскошной елки. При этом такой наряд позволил Яне продемонстрировать свои стройные длинные ноги, которыми она очень гордится.
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Фото которые набирали больше всего в уходящем году -это фото с ногами ) Прошу заметить мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает1?? вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2?? , без ног, но с ёлочными игрушками ) Итак с ногами 1?? или с безобидными ёлочными игрушками 2??? ) dress by @georgeshobeika couture ? @danilov.viktor_ ????
«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году — это фото с ногами. Прошу заметить, мне 40 +, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем», - отметила продюсер.
Большинство подписчиков и «звездных» коллег Рудковской восхитились ее стройностью, впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что она злоупотребляет фотошопом.
«У вас очаровательные ноги, конечно!», «Оба классные, у вас в 40+ лучше ноги, чем у некоторых в 20...», «Всем бы в 40+ так выглядеть», «Одно бедро длиннее другого в два раза», «Фотошоп – уровень бог», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что в Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд.
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