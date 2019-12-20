44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье

«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году — это фото с ногами. Прошу заметить, мне 40 +, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем», - отметила продюсер.

«У вас очаровательные ноги, конечно!», «Оба классные, у вас в 40+ лучше ноги, чем у некоторых в 20...», «Всем бы в 40+ так выглядеть», «Одно бедро длиннее другого в два раза», «Фотошоп – уровень бог», - написали интернет-пользователи.