44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье

Фото которые набирали больше всего в уходящем году -это фото с ногами ) Прошу заметить мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает1?? вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2?? , без ног, но с ёлочными игрушками ) Итак с ногами 1?? или с безобидными ёлочными игрушками 2??? ) dress by @georgeshobeika couture ? @danilov.viktor_ ????