  1. | | 44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье

44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье

Яна Рудковская с сыном

Яна Рудковская – успешный продюсер, а также любительница моды и всего прекрасного. Знаменитость показала, как она нарядила елку, причем сделать это она решила в прозрачном платье.

У себя на странице в соцсети Instagram 44-летняя Рудковская опубликовала фото, на котором она позирует в длинном прозрачном платье небесно-голубого цвета на фоне роскошной елки. При этом такой наряд позволил Яне продемонстрировать свои стройные длинные ноги, которыми она очень гордится.



«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году — это фото с ногами. Прошу заметить, мне 40 +, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем», - отметила продюсер.

Большинство подписчиков и «звездных» коллег Рудковской восхитились ее стройностью, впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что она злоупотребляет фотошопом.

«У вас очаровательные ноги, конечно!», «Оба классные, у вас в 40+ лучше ноги, чем у некоторых в 20...», «Всем бы в 40+ так выглядеть», «Одно бедро длиннее другого в два раза», «Фотошоп – уровень бог», - написали интернет-пользователи.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что в Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд.
Теги : Яна Рудковская, стиль, звезды, стройность

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