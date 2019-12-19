В Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд

«Огонь!», «Господи, помоги мне так выглядеть в этом возрасте», «Фигурка супер», «Совсем вам такое не идет!», «Любань, щас буду ругать!!Кто нас так одел как гадалку, смешанную с рэпером???», «Ой, уже перебор», «Как не живая, всему свой срок, пора бы успокоиться...ведь это уже никому не интересно. Стареть тоже надо достойно», «Наряд - ужасный. В любом случае это не для Вашего возраста, хоть и бесспорно шикарно выглядите», - отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram артистка опубликовала небольшое видео, на котором она продемонстрировала свой концертный наряд. Это короткий серебристый комбинезон необычного кроя. Образ Успенской дополнили высокие сапоги с анималистичным принтом.Некоторые поклонники оценили эффектный наряд королевы русского шансона, однако нашлось и немало тех, кто посчитал, что Успенской не к лицу такой «вульгарный» наряд.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения снимком, на котором она позирует в откровенном платье. Фото вызвало настоящий фурор в Сети.