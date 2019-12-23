  1. | | 42-летняя Оксана Федорова не постеснялась показаться в Сети без макияжа

42-летняя Оксана Федорова не постеснялась показаться в Сети без макияжа

Оксана Федорова

«Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова в очередной раз доказала поклонникам, что у нее достаточно уверенности в себе, чтобы показаться в соцсетях в спортивном костюме и без макияжа.

У себя на странице в Instagram 42-летняя Федорова опубликовала фотографию, на которой она позирует в спортивном зале в объемном черном худи, скрывающим ее волосы под капюшоном, и без грамма косметики на лице.



Впрочем, в этот раз интернет-пользователи благосклонны отнеслись к знаменитости и отметили, что «Мисс Вселенная-2002» замечательно выглядит, даже если она не при полном «параде», как обычно.

«Замечательная, юная Оксана, прекрасно узнаваема! Так держать!!!», «Красавица!», «Прекрасная», «Вы очаровательная», - написали поклонники в комментариях.

Ранее наш портал «МедикФорум» писал, что появившуюся в соцсетях без макияжа 37-летнюю супермодель Наталью Водянову назвали ровесницей ее 17-летнего сына.
Теги : звезды без макияжа, звезды

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