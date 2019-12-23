42-летняя Оксана Федорова не постеснялась показаться в Сети без макияжа
«Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова в очередной раз доказала поклонникам, что у нее достаточно уверенности в себе, чтобы показаться в соцсетях в спортивном костюме и без макияжа.
У себя на странице в Instagram 42-летняя Федорова опубликовала фотографию, на которой она позирует в спортивном зале в объемном черном худи, скрывающим ее волосы под капюшоном, и без грамма косметики на лице.
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Ну что , поиграем? Каким видом спорта вы занимались в детстве ? ?? #oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых##beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#мисс#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#singer#fond#спешитеделатьдобро#museum#style#fashion#оксанафедорова#shooting#love#music
Впрочем, в этот раз интернет-пользователи благосклонны отнеслись к знаменитости и отметили, что «Мисс Вселенная-2002» замечательно выглядит, даже если она не при полном «параде», как обычно.
«Замечательная, юная Оксана, прекрасно узнаваема! Так держать!!!», «Красавица!», «Прекрасная», «Вы очаровательная», - написали поклонники в комментариях.
Ранее наш портал «МедикФорум» писал, что появившуюся в соцсетях без макияжа 37-летнюю супермодель Наталью Водянову назвали ровесницей ее 17-летнего сына.
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