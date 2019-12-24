Певица Нюша впервые показала лицо годовалой дочери
В ноябре прошлого года певица Нюша впервые стала мамой. Артистка родила мужу, бизнесмену Игорю Сивову дочь. До настоящего момента родители скрывали лицо малышки, но теперь решили показать свою наследницу общественности.
29-летняя Нюша вместе с дочерью приняла участие в фотосессии для журнала Hello. Ранее певица никогда не показывала лицо своей наследницы, оберегая ее от недоброжелателей.
«Вот и пришло время знакомиться», - подписала снимок девушка.
Стоит отметить, что большой интерес подписчиков вызвало необычное имя девочки – Симба. Именно оно было написано на обложке Hello. Многие начали шутить по этому поводу, вспоминая мультфильм «Король Лев», однако некоторые предположили, что речь идет о сокращении от имени Серафима.
Кстати, сама Нюша призналась, что несколько лет назад она сменила имя. При рождении ее назвали Анной, однако артистка посчитала, что это имя слишком распространенное и не идет ей, передает РИА Новости.
Напомним, в 2017 году Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, осенью 2018 года у пары родился ребенок.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что постройневшая после родов Нюша показала стройную фигуру в ультрамини и очаровала поклонников.
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