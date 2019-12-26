  1. | | Звёзды, которые не стесняются выкладывать фото без макияжа

Звёзды, которые не стесняются выкладывать фото без макияжа

Светлана Ходченкова

Считается, что звёзды всегда должны быть как с иголочки одеты, быть всегда при параде. Но ведь они такие же люди, которые вечером после рабочего дня приходят домой и смывают с себя всё великолепие. Кто из звёзд не стесняется показывать себя настоящих, без макияжа и в домашнем, рассказываем в материале.

Алла Пугачёва


Алла Пугачёва

Женщина не из пугливых — так бы мы охарактеризовали Примадонну. Звезда совершенно не стесняется своей внешности, смело заявляет, что возраст берёт своё. В прошлом году она даже выкладывала «фото без прикрас», но напомнила, что на тот момент ей было 69 лет.

Анна Семенович


Анна Семенович

Стильная, яркая, откровенная, смелая — вот кто такая Анна Семенович. У звезды много снимков в образах, но не меньше и «домашних» фото, где она предстаёт без макияжа и какой-то ретуши.

Анфиса Чехова


Полина Гагарина

Звезда считает, что утренние фото без макияжа и фотошопа — самые честные. Она не раз делилась подобными фотографиями, причём для своего 41 года выглядит Чехова просто великолепно.

Полина Гагарина


Полина Гагарина

Без фильтров и макияжа Гагарина тоже появлялась на публике. Такие фото она иронично комментирует ещё до того, как хейтеры начинают что-то говорить. Обычно дополняет подобные посты хэштегами: «гдегрудь», «накормитеЕЁ», «раньшебылалучше», «доска», «чтосней».

Светлана Ходченкова


Светлана Ходченкова

Признанная красотка Ходченкова очень часто в образе, но в жизни любит естественность и простоту. В её соцсетях нередко есть фото без макияжа или с малым его количеством. Зато честно!
Теги : звезды, звездная жизнь, макияж

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