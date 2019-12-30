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Зак Эфрон едва не умер в Папуа-Новой Гвинее

Зак Эфрон

Популярный американский актёр Зак Эфрон едва не умер в Папуа-Новой Гвинее при съемках документального фильма. Он столкнулся со смертоносной инфекцией и был отправлен в Австралию для проведения срочного лечения.

Зак Эфрон едва избежал смерти после того, как столкнулся с серьезной инфекцией во время съемок документального фильма в Папуа-Новой Гвинее. 32-летний артист снимает целое реалити-шоу под общим названием «Убить Зака Эфрона», которое посвящено выживаемости в джунглях. В Папуа-Новой Гвинее он столкнулся с разновидностью тифа или похожей бактериальной инфекцией незадолго до католического Рождества, как сообщило издание The Sunday Telegraph. Эфрона отправили в австралийский город Брисбен в критическом состоянии. В самолете его сопровождали медицинские работники.

Уже в этом городе он был помещен в частный госпиталь St Andrews War Memorial Hospital, где его состояние удалось стабилизировать. В течение нескольких дней Зак Эфрон получал лечение, пока симптомы инфекции не удалось подавить. И лишь в самый сочельник Эфрону разрешили вылететь домой в США. Врачи австралийского госпиталя отказались обсуждать с журналистами частную информацию о здоровье своего звездного пациента. Новая документальная серия представляет собой путешествие Зака Эфрона глубоко в джунгли отдаленного опасного острова, где он должен прожить 21 день.

МедикФорум напоминает, что тиф это бактериальная болезнь, которая распространяется через зараженную пищу, воду или близкие контакты. Путешественники в Папуа-Новой Гвинее могут заражаться тифом через пищу и воду. Заражение можно частично предотвратить с помощью вакцинации, но если ситуация становится критической, то пациент нуждается в неотложной помощи в виде антибиотиков и специальных жидкостей. Лечение обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель, а к симптомам тифа относят жар, головные боли, боли в животе, запоры или диарею. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Теги : Зак Эфрон, тиф

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