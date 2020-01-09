Джастин Бибер поклялся, что не употребляет наркотики
В последнее время внешний вид певца сильно изменился в худшую сторону, так что многие предположили неладное. Однако сама знаменитость заявила, что не употребляет наркотики, зато ведет борьбу с болезнью Лайма.
Долгое время юношеская внешность канадского певца Джастина Бибера сводила с ума миллионы поклонниц из разных стран мира. А некоторые молодые и не очень мужчины, желающие походить на звездного исполнителя, даже ложились под скальпель пластических хирургов, чтобы приобрести завидные черты лица, кожу без морщин, пышную шапку волос и крупные губы. Однако в последнее время внешний вид Джастина претерпел серьезные изменения. Черты лица обострились, волосы стали редеть, сам Бибер не просто похудел, а даже как-то высох, так что в интернете начали гулять слухи о том, что знаменитость по примеру других своих звездных ровесников подсела на запрещенные препараты.
Однако Джастин Бибер эти слухи категорически опроверг. Певец, недавно сыгравший свадьбу с представительницей звездной американской семьи Болдуинов Хэйли Болдуин, в откровенном интервью рассказал о своем здоровье. В частности, он поведал, что весь 2019 год страдал от депрессии, причины которой ему самому не очень понятны. Долгое время он проходил через разные обследования, пока они не выявили главную проблему.
Оказалось, что у Джастина Бибера - болезнь Лайма. Воспалительное инфекционное заболевание может протекать длительно, вызывая массу симптомов, включая и не очень хорошее состояние кожи. Сам Бибер посетовал, что не разобравшиеся в сути вопроса люди делают по поводу его внешности "неправильные выводы". Впрочем, не так давно Бибер рассказал, что страдал от проблем с психикой и прибегал в подростковом возрасте к "довольно тяжелым наркотикам". Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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