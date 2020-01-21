52-летняя Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
Звезда девяностых и мечта многих мужчин Памела Андерсон снова взялась за старое. Пробыв несколько лет одна, актриса и фотомодель в январе 2020 года связала себя узами брака – уже в пятый раз.
Избранником 52-летней Андерсон стал человек, с которым она когда-то уже была в отношениях. Это известный 74-летний продюсер Джон Питерс. Новоиспеченные супруги встречались более 30 лет назад, тогда Питерс также предложил Памеле выйти за него, но тогда она ему отказала из-за разницы в возрасте.
«Через 30 лет наша разница в возрасте не будет иметь такого значения», - говорил тогда продюсер.
Спустя несколько десятилетий его слова сбылись, и он смог добиться руки и сердца красотки. Как пишет издание The Hollywood Reporter, церемония была тайной, она прошла в Малибу 20 января.
«Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле. Памела вдохновляет меня», - добавил Питерс в интервью журналистам.
Напомним, что Памела Андерсон была в браке четыре раза. У актрисы и модели есть двое детей.
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