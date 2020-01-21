52-летняя Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз

«Через 30 лет наша разница в возрасте не будет иметь такого значения», - говорил тогда продюсер.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле. Памела вдохновляет меня», - добавил Питерс в интервью журналистам.