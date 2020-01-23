Почесавшая спину Роберта Де Ниро помощница требует $12 млн
Звезда Голливуда Роберт Де Ниро утверждает, что его бывшая помощница угрожает опубликовать сверхоткровенные мемуары, если он не заплатит ей по судебному иску $12 млн. В этом иске она обвиняла актёра в том, что тот заставлял её чесать ему спину или будить по утрам.
Роберт Де Ниро рассказал о том, что его бывшая помощница угрожает опубликовать мемуары, содержащие множество личной информации по поводу актёра. Женщина требует от него выплаты судебной компенсации в размере $12 млн. Грехем Чейз Робинсон (Graham Chase Robinson) утверждает, что подверглась ненадлежащему обращению со стороны звезды Голливуда. Она была его личным помощником в течение 11 лет на Canal Productions (компания принадлежит Де Ниро). И теперь, по словам женщины, актёр должен выплатить компенсацию за ненадлежащее обращение и гендерную дискриминацию. Любопытно, что эти требования появились только после того, как сам Роберт Де Ниро выдвинул против неё обвинения в злоупотреблениях.
По словам дамы, работа в компании Роберта Де Ниро, где она с позиции его личного помощника добралась до вице-президента по производству и финансам, было мучительной для неё, и ей пришлось оттуда уволиться. В частности, Роберт Де Ниро якобы словесно её унижал, отпускал неподобающее комментарии в её адрес и подвергал нежелательному физическому контакту.Недавно в интернет просочились записи 2012 года, где в голосовой почте Роберт Де Ниро действительно использует не совсем цензурные слова по отношению к Робинсон и даже угрожает ей увольнением.
Женщина уверяет, что это поведение было типичным для знаменитого актера, который вообще плохо относится к своим сотрудникам. В частности, нередко он находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал от помощницы выполнения действий, которые никогда не делали для Де Ниро его коллеги мужчины. К примеру, он мог попросить почесать свою спину или разбудить себя утром. Рабочие условия женщина называет неприемлемыми и требует компенсации. Сам Роберт Де Ниро назвал все выдвинутые против него обвинения в судебном иске «полным и абсолютным абсурдом». Он также напомил, что Грехем использовала три миллиона бонусных миль актера на полеты по своим нуждам, тем самым прикарманив себе $120 000. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий