Звёзды и соцсети: кто из знаменитостей построил отношения в интернете

Соцсети стали частью жизни современных людей. В том числе и звёзд. Некоторые знаменитости даже не пытаются скрывать: роман с избранником начали в соцсетях. Интернет порой сближает - статья MedikForum.ru тому доказательство!





Кристина Асмус - Гарик Харламов





Звезда сериала «Интерны» и резидент Comedy Club долгое время работали почти в одном помещении, но так и не знакомились лично. Общение началось в Twitter. Кристина рассказывала, именно там звёзды ТНТ стали переписываться, общение перетекло во «ВКонтакте».





— Переписывались сутками напролёт, днем и ночью. Это продолжалось неделю. Потом нам стало тесновато в соцсетях, перешли на общение по телефону, — рассказывала Кристина Асмус.





Полина Гагарина - Дмитрий Исхаков





Фотограф и певица встретились во время съёмки. Гагариной так понравились её снимки, что она решила написать Исхакову благодарность в виде смс. Перелистывая страницы на Facebook звезда оставила коммент, парень ответил в личку. Начался бурный роман, завершившийся свадьбой.





Дмитрий Шепелев - Екатерина Тулупова





Слухи о романе с Екатериной Тулуповой Шепелев лично подтвердил в соцсети. Знаменитость рассказал, знакомство произошло благодаря детям - гласит официальная версия.





— Неофициальная (версия) смешная. Сижу в "Тиндере". Совпадает пара — Катя, — говорил звезда телевидения.





Марат Башаров - Елизавета Шевыркова





Американская соцсеть познакомила двух людей. Башарову написала его фанатка, что мечтает сходить на свидание со звездой. Он пригласил Елизавету, через несколько лет. Роман закончился свадьбой, затем расставанием.





Мот - Мария Гураль





Рэпер и модель познакомились благодаря соцсети Instagram. Мот подписался на страницу симпатичной девушки, поставил лайки под всеми фотографиями и написал в личку красотке. Тогда Мария жила в Киеве, поэтому встретиться звёзды решили в Москве. Роман закрутился быстро.



