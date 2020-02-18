Странные рекорды актёров и певцов, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Дуэйн Джонсон

Бен Стиллер

Фаррелл Уильямс

Эминем

Снуп Дог

Вин Дизель

Роберт Дауни — младший

Попадание в Книгу рекордов Гиннесса для многих кажется мечтой. Кто из нас не помнит эти порой странные достижения, например, самые длинные ногти, завитые до пола. Звёзды тоже оказывались в этой подборке, хотя их рекорды зачастую не такие экзотичные. Обычно они попадают в Книгу без особых усилий — за самый высокий гонорар или лучший альбом. Но есть поистине странные и удивительные рекорды актёров и певцов, о которых сегодня расскажет MedikForum.ru.Аж трижды Дуэйн Скала Джонсон оказывался в Книге рекордов Гиннесса. В 2007 году у него был самый высокий гонорар за первую главную роль. Тогда он сыграл Метаяса, Царя скорпионов, за что получил 5,5 миллиона долларов.В 2015 году на премьере фильма «Разлом Сан-Андреас» актёр и бывший спортсмен сделал 105 селфи с поклонниками за три минуты. Причём для установления рекорда потребовалось сделать идеальные снимки, чёткие, не смазанные. Дуэйну это удалось!И через два года актёр приготовил огромное количество соуса дип - 245 кг, из-за чего снова попал в Книгу.У Стиллера тоже весьма забавный рекорд: он сделал фото при помощи самой длинной в мире селфи-палки, длина которой составила 8,56 м, сделанной из шеста для мытья окон. Рекорд был поставлен на премьере фильма «Образцовый самец - 2» в Лондоне, где звезде и вручили подтверждающий данный факт сертификат.Американский певец очень сильно заморочился, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннесса. В 2013 году он снял самый длинный клип, который длился 24 часа. Клип был снят на песню Happy, которая за время видеоролика сыграла по кругу 360 раз. В кадре появляются самые разные люди, в том числе звёзды.Известный рэпер оказался в числе рекордсменов в 2013 году. Всё благодаря феноменальной песне Rap God, которая длится шесть минут. За это время музыкант зачитал 1 560 слов, а в одном из куплетов за 15 секунд произнёс 97 слов.Самую большую порцию коктейля приготовил Снуп Дог, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для его приготовления певец использовал 315 л джина, 156 л абрикосового бренди и почти 106 л апельсинового сока. В бокале красовались гигантская трубочка, розовый зонтик и арбуз, нанизанный на меч.Актёр опубликовал в Facebook пост, посвящённый другу и партнёру по съёмочной площадке в «Форсаже» Полу Уокеру. За считанные секунды признания получили более 8 миллионов лайков, став самым популярным постом в соцсети.Актёр оказался в Книге рекордов Гиннесса благодаря открытке, подаренной китайскими фанатами. Её подписали сразу 5 339 поклонников, в том числе звёзды Поднебесной Хуан Сяомин и Ван Сюэци.