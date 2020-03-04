«Наслаждаюсь каждым днем»: Шэннон Доэрти рассказала, как борется с вернувшимся раком

«После года борьбы с раком и прочими неприятностями, я снова на пути к выздоровлению. Забочусь о себе и наслаждаюсь каждым днем», - написала она в своем блоге в Instagram.

«Я в ужасе, я очень напугана. Определенно есть дни, когда я задаюсь вопросом: «Почему я», - рассказала она в недавнем интервью на шоу Good Morning America.

Шэннон Доэрти месяцем ранее сообщила, что к ней вернулся рак груди.На сей раз речь идет о четвертой стадии, что означает наличие метастазов в других органах. Произошло это еще в 2019 году, но актриса предпочла не распространяться.Она подчеркнула, что друзья оказывают ей невероятную поддержку. Вкупе с правильным питанием это помогает ей. Однако без дней, когда ее состояние плохо, не обходится.Напомним, что 48-летняя звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210», столкнулась с диагнозом рак груди в 2015 году. После двух лет лечения у нее наступила ремиссия, которая, увы, не продлилась долго.