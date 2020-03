Блогер Екатерина Диденко простилась с мужем, который погиб из-за сухого льда в бане

View this post on Instagram

Навсегда в моем сердце Навсегда со мной рядом Невозможно это осознать Половинка меня ушла Ради детей продолжать жить Вечная память... . 1988-2020 В високосный год Валечка родился В високосный год мы поженились В високосный год он ушёл из этого мира