Блогер Екатерина Диденко простилась с мужем, который погиб из-за сухого льда в бане
Несколько дней назад многих потрясла страшная трагедия, которая произошла на дне рождении популярной девушки-блогера Екатерины Диденко в Москве. Сразу три человека погибли из-за сухого льда в бане.
В числе погибших оказался и муж именинницы Валентин. Ему было всего 32 года. В среду, 4 марта, Екатерина Диденко у себя в Instagram «историях» сообщила, что семья простилась с Валентином. Также она сообщила, что ей сейчас очень тяжело, но она старается не оставаться одна, а ежедневно общаться с родственниками, друзьями и психологом.
Екатерина добавила, что она планировала растить внуков вместе с супругом, но жизнь распорядилась иначе. То, что она стала вдовой, девушка-блогер осознала только в морге, когда отдавала необходимые документы.
Ранее Диденко рассказывала, что ее муж всегда хотел быть кремирован, а не похоронен в земле.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 29 февраля в одной из столичных бань. Гости праздника решили высыпать сухой лёд в бассейн, не догадываясь о реакции соединения с водой — лёд выделяет углекислый газ, способный отравить человека. В итоге два человека погибли сразу, а третий – Валентин – скончался уже в больнице.
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