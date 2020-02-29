Кто такая Екатерина Диденко и почему люди погибли в сауне из-за сухого льда

28 февраля в московской сауне «Девятый вал» на Коломенском проезде должно быть весело - 18 человек праздновали день рождения известного блогера Екатерины Диденко — девушке исполнилось 29 лет. Но празднование омрачилось гибелью трёх человек, включая мужа именинницы.





Что произошло в бассейне, кто такая Екатерина Диденко и кто виноват в гибели людей — расскажет MedikForum.ru.





Кто такая Екатерина Диденко





Екатерина Диденко уже давно ведёт блог в Instagram. Известна как «аптечный Ревизорро». Провизор рассказывает в аккаунте о лекарствах, их использовании, раскрывает правду о медикаментах и аналогах. В описании профиля значится: «Мои читатели экономят на походе в аптеку».





Екатерина Диденко регулярно выкладывает посты, вызывающие массу споров. Например, одной из последних громких тем стало использование менструальных чаш. Блогер уверяла, что нет ничего анти-гигиеничного в мытье менструальной чаши, детского горшка в посудомоечной машине.





Что случилось в сауне с сухим льдом?





28 февраля в сауне собрались 18 человек. Екатерина Диденко праздновала день рождения в кругу семьи и друзей. На вечеринку купили 25 килограммов сухого льда, чтобы создать «эффектный пар». До какого-то момента праздник был прекрасным. Присутствующий решил высыпать сухой лёд в бассейн, не догадываясь о реакции соединения с водой — лёд выделяет углекислый газ, способный отравить человека.





«После бани стали прыгать туда. Четырём стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.





Как итог — два человека погибли сразу. Говорят, они сразу стали синеть, задыхаться и умерли от отека легких. Ещё двоих человек, включая мужа Екатерины Диденко, доставили в реанимацию. Именно там Валентин скончался, врачи не смогли спасти ему жизнь. Позднее данную информацию подтвердила сама Екатерина Диденко. Она в сторис рассказала, что «Вали с нами больше нет», девушка не может рассказать детям, где папа, и к кому обратиться за квалифицированной психологической помощью.

Сейчас инцидентом заинтересовались следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более людям». Уже опрошены сотрудники банного комплекса, где произошло ЧП. Следователи работают на месте происшествия, проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин трагедии.