Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила о том, скоро снова станет мамой. Супруга Тиграна Кеосаяна забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов.





Она отметила, что даже не рассматривала вариант с прерыванием беременности. Так что скоро у пары родится еще один ребенок.





«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение», — написала Маргарита Симоньян на своей странице в Instagram.





Журналистка и режиссер воспитывают троих детей: сына Баграта и дочек — Марьяну и Маро. Также у Тиграна Кеосаняна есть двое детей от брака с актрисой Хмельницкой.