Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

Дорогие и любимые подписчики! ? Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. ? Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. ? Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен. ? Вы помните, когда я родила Маро, я об'явила акцию поддержки недавно родивших мам. Мне написали 128 нуждающихся мамочек и получили свой подарок от Маро. ? Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. ? Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ @act.next свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь. ? Будем рожать вместе:)