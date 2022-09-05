Обновление коронавируса: COVID-19 стал более заразным
В ходе новой волны заболеваемости COVID-19 в России стало понятно, что в своей последней версии коронавирус стал более контагиозным – он пробивает иммунный барьер даже если человек уже болел или прививался.
Российские медики констатируют произошедшее обновление природы коронавируса. По словам специалистов, в своей симптоматике COVID-19 все больше сближается с типичными сезонными вирусными респираторными инфекциями. В частности, об этом сообщает РБК.
«Симптомы коронавируса в новую волну похожи на проявления других ОРВИ, пневмония и бронхит стали встречаться реже. Тем не менее, вирус стал более заразным, он «пробивает» иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к омикрону», - проинформировало агентство, ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
Также медик перечислил наиболее характерные для COVID-19 симптомы на сегодняшний день.
- Насморк.
- Боль в горле.
- Кашель.
- Осиплость.
- Общее недомогание.
- Потливость.
- Головные боли.
- Мышечные боли.
- Расстройство стула.
- Боли в животе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России замедлилась динамика заболеваемости коронавирусом.
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