Обновление коронавируса: COVID-19 стал более заразным

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В ходе новой волны заболеваемости COVID-19 в России стало понятно, что в своей последней версии коронавирус стал более контагиозным – он пробивает иммунный барьер даже если человек уже болел или прививался.

Российские медики констатируют произошедшее обновление природы коронавируса. По словам специалистов, в своей симптоматике COVID-19 все больше сближается с типичными сезонными вирусными респираторными инфекциями. В частности, об этом сообщает РБК.

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«Симптомы коронавируса в новую волну похожи на проявления других ОРВИ, пневмония и бронхит стали встречаться реже. Тем не менее, вирус стал более заразным, он «пробивает» иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к омикрону», - проинформировало агентство, ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Также медик перечислил наиболее характерные для COVID-19 симптомы на сегодняшний день.
  • Насморк.
  • Боль в горле.
  • Кашель.
  • Осиплость.
  • Общее недомогание.
  • Потливость.
  • Головные боли.
  • Мышечные боли.
  • Расстройство стула.
  • Боли в животе.
По данным другого врача, терапевта Андрея Кондрахина, теперь ковид, в основном, атакует верхние дыхательные пути, пневмонии в его случае встречаются все реже. О более спокойных болезнях при заражении коронавирусом сообщил и профессор Александр Карабиненко: Если возникают симптомы ковида или ОРВИ, будет уместна противовирусная терапия, подавляющая активност коронавирусной инфекции, считает ученый. Одобрил врач и применение обычно рекомендуемых при ОРВИ профилактических средств.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России замедлилась динамика заболеваемости коронавирусом.
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