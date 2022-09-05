Обновление коронавируса: COVID-19 стал более заразным

«Симптомы коронавируса в новую волну похожи на проявления других ОРВИ, пневмония и бронхит стали встречаться реже. Тем не менее, вирус стал более заразным, он «пробивает» иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к омикрону», - проинформировало агентство, ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Насморк.

Боль в горле.

Кашель.

Осиплость.

Общее недомогание.

Потливость.

Головные боли.

Мышечные боли.

Расстройство стула.

Боли в животе.