Анна Попова не видит необходимости в ограничениях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на Восточном экономическом форуме, что в России уже замедляется рост заболевших коронавирусом. Эпидемическая ситуация не вызывает серьёзных опасений, и необходимости вводить новые антиковидные ограничения пока нет.
Анна Попова подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается, но не скачкообразно, то есть какого-то резкого увеличения нагрузки на врачей и лечебные учреждения не происходит. Правда, это явление неоднородное, и в каких-то регионах ситуация более напряжённая - там вновь вводят масочный режим. Однако на большей части территории России эпидемическая ситуация стабильна. Попова отметила, что прирост заболеваемости отмечается в течение 6 недель.
Однако в последнюю неделю наблюдается замедление этого роста. 66 российских регионов, что называется росли на прошлой неделе, в 17 уже началось снижение, а в двух регионах ситуация оставалась относительно стабильной. При этом пик заболеваемости преодолен в крупнейших и самых напряженных с точки зрения заболеваемости регионах Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Хотя по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в нашей стране составляет менее 8%, глава Роспотребнадзора назвала его «достаточно высоким». В этой связи она полагает пока необязательным введение каких-либо дополнительных ограничений по коронавирусу, но Попова призывает россиян проходить через вакцинацию и ревакцинацию, благо что дефицита вакцин в нашей стране нет, несмотря на тот факт, что их не выпускают уже почти целый год. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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