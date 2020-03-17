Трамп не хочет проходить тест на коронавирус во второй раз

"Я бы не стал делать это каждый день. У нас очень хорошие врачи в Белом доме, но все же это медицинский анализ", - сообщил Трамп в беседе с журналистами.

Напомним, американского президента Дональда Трампа в срочном порядке проверяли на коронавирус после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Через несколько дней у бразильского президента и нескольких человек из его окружения был обнаружен COVID-19.Тест показал, что Дональд Трамп абсолютно здоров. Однако личный врач президента настаивает, чтобы он проходил проверку на коронавирус ежедневно.