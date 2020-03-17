Трамп не хочет проходить тест на коронавирус во второй раз

Дональд Трамп прошел тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему не понравилось проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции в организме. Поэтому американский лидер не хочет проходить его во второй раз.

"Я бы не стал делать это каждый день. У нас очень хорошие врачи в Белом доме, но все же это медицинский анализ", - сообщил Трамп в беседе с журналистами.

Напомним, американского президента Дональда Трампа в срочном порядке проверяли на коронавирус после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Через несколько дней у бразильского президента и нескольких человек из его окружения был обнаружен COVID-19.

Тест показал, что Дональд Трамп абсолютно здоров. Однако личный врач президента настаивает, чтобы он проходил проверку на коронавирус ежедневно.
Теги : коронавирус, Дональд Трамп, пандемия, тест
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