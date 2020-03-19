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46-летняя Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости

Мария Миронова

Мария Миронова – не только продюсер, советская и российская актриса, молодая мама, но и просто эффектная женщина. На днях 46-летняя артистка решила поделиться со своими подписчицами главным, по ее мнению, секретом красоты и молодости.

Мария Миронова назвала здоровый сон главным залогом женской красоты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram, добавив фото, на котором актриса позирует с закрытыми глазами прямо во время работы.



«Сон, сон, сон, настиг прямо во время работы. Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова.


Большинство подписчиц согласились с актрисой, а также отметили, что она прекрасно выглядит.

«Женщине, чтобы выглядеть красивой, нужно высыпаться. Это факт! Маша, а вам сон нужен вдвойне!», «Спящая красавица!», «Красотка», «Отдыхайте и высыпайтесь Мария. Отдых даёт силы. Прекрасно выглядите», «Теперь на карантине многие выспятся», - отметили интернет-пользователи.


Напомним, что осенью прошлого года 46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Теги : звезды, секреты красоты, молодость
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46-летняя Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости