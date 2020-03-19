46-летняя Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости

«Сон, сон, сон, настиг прямо во время работы. Девушки и женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала 46-летняя Миронова.

«Женщине, чтобы выглядеть красивой, нужно высыпаться. Это факт! Маша, а вам сон нужен вдвойне!», «Спящая красавица!», «Красотка», «Отдыхайте и высыпайтесь Мария. Отдых даёт силы. Прекрасно выглядите», «Теперь на карантине многие выспятся», - отметили интернет-пользователи.