Анна Семенович объяснила, как ей удается выглядеть на десять лет моложе

View this post on Instagram

Любимые буду отвечать на ваши вопросы , вы многие мне делаете комплименты , что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно , спасибо вам большое ?? Мне правда очень повезло с генетикой , мои Родители красивые люди и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом ? Мой самый большой плюс - это весёлый нрав , умение громко хохотать и радоваться . Я не говорю, что надо радоваться несчастьям или неудачам, но надо учиться их принимать и не зацикливаться на негативе. Мы часто не можем изменить ситуацию , наши слёзы и переживания никак нам не помогут, а только навредят? Вчера утром мне позвонили и сообщили , что замораживают крупный рекламный контракт из-за коронавируса , я потеряла крупную сумму денег на которую очень рассчитывала , и хотела вложить эти деньги в бизнес ? Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула, а потом села удобно , закрыла глаза и сделала медитацию на принятие этой ситуации. Мне сразу стало легче, я поняла , что повлиять на решение других людей я не могу, я могу повлиять только на своё восприятие ситуации. К вечеру я уже улыбалась ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает , может контракт разморозят и все у меня получится ?? Грусть разрушает и старит , нам она ничего не несёт . Все наладится мои хорошие , я сегодня приготовила очень вкусную курицу с картошкой ? все виде рецепты у меня в сторис ? #анясеменович #радость #улыбка #красиваядевушка #всебудетхорошояузнавала