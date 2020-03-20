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Анна Семенович объяснила, как ей удается выглядеть на десять лет моложе

Анна Семенович

Анна Семенович решила больше общаться со своими поклонниками в период, когда многие чаще стали находиться дома из-за пандемии коронавируса. Так, 40-летняя певица решила поделиться секретом, как ей удается выглядеть на десять лет моложе.

На своей странице в соцсети Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разместила новое фото и поблагодарила поклонников за многочисленные комплименты. Звезда чаще стала общаться с фанатами онлайн, а те, в свою очередь, интересуются у нее, как ей удается сохранять красоту и молодость. По словам Семенович, главное – это генетика и веселый нрав.

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Любимые буду отвечать на ваши вопросы , вы многие мне делаете комплименты , что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно , спасибо вам большое ?? Мне правда очень повезло с генетикой , мои Родители красивые люди и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом ? Мой самый большой плюс - это весёлый нрав , умение громко хохотать и радоваться . Я не говорю, что надо радоваться несчастьям или неудачам, но надо учиться их принимать и не зацикливаться на негативе. Мы часто не можем изменить ситуацию , наши слёзы и переживания никак нам не помогут, а только навредят? Вчера утром мне позвонили и сообщили , что замораживают крупный рекламный контракт из-за коронавируса , я потеряла крупную сумму денег на которую очень рассчитывала , и хотела вложить эти деньги в бизнес ? Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула, а потом села удобно , закрыла глаза и сделала медитацию на принятие этой ситуации. Мне сразу стало легче, я поняла , что повлиять на решение других людей я не могу, я могу повлиять только на своё восприятие ситуации. К вечеру я уже улыбалась ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает , может контракт разморозят и все у меня получится ?? Грусть разрушает и старит , нам она ничего не несёт . Все наладится мои хорошие , я сегодня приготовила очень вкусную курицу с картошкой ? все виде рецепты у меня в сторис ? #анясеменович #радость #улыбка #красиваядевушка #всебудетхорошояузнавала

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«Вы многие мне делаете комплименты, что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно, спасибо вам большое. Мне правда очень повезло с генетикой, мои Родители красивые люди, и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом. Мой самый большой плюс - это весёлый нрав, умение громко хохотать и радоваться. Я не говорю, что надо радоваться несчастьям или неудачам, но надо учиться их принимать и не зацикливаться на негативе», - рассказала Анна.


Певица также отметила, что из-за сложившейся ситуации ей на днях отказали в рекламном контракте на большую сумму, из-за чего она сначала расстроилась, а затем решила настроиться на позитивный лад.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 46-летняя актриса Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости.
Теги : анна семенович, секреты красоты, молодость, звезды
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Анна Семенович объяснила, как ей удается выглядеть на десять лет моложе
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