Анна Семенович объяснила, как ей удается выглядеть на десять лет моложе

«Вы многие мне делаете комплименты, что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно, спасибо вам большое. Мне правда очень повезло с генетикой, мои Родители красивые люди, и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом. Мой самый большой плюс - это весёлый нрав, умение громко хохотать и радоваться. Я не говорю, что надо радоваться несчастьям или неудачам, но надо учиться их принимать и не зацикливаться на негативе», - рассказала Анна.

На своей странице в соцсети Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разместила новое фото и поблагодарила поклонников за многочисленные комплименты. Звезда чаще стала общаться с фанатами онлайн, а те, в свою очередь, интересуются у нее, как ей удается сохранять красоту и молодость. По словам Семенович, главное – это генетика и веселый нрав.Певица также отметила, что из-за сложившейся ситуации ей на днях отказали в рекламном контракте на большую сумму, из-за чего она сначала расстроилась, а затем решила настроиться на позитивный лад.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 46-летняя актриса Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости.