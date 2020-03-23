Владимир Путин работает в штатном режиме. "Удаленка" не для президента
Президент России Владимир Путин не перешел на удаленный режим работы, как это сделали большое количество россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, пока глава государства работает в штатном режиме.
"Да нет. Пока все в рабочем графике", - пояснил Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что в администрации президента пока не рассматривают возможность перехода Владимира Путина удаленный формат работы, поскольку такой необходимости пока нет.
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