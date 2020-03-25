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Грета Тунберг рассказала, что заболела коронавирусом

Грета Тунберг заболела коронавирусом

Известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг написала своим подписчикам в Instagram, что заразилась коронавирусом во время путешествия по Европе.

"Около десяти дней назад я начала чувствовать симптомы, в то же время, что и мой отец, который ранее вернулся со мной из Брюсселя. Я ощущала себя уставшей, у меня был озноб, болело горло и был кашель. У моего папы были те же самые симптомы, только проявлялись сильнее и с температурой", - написала активистка.

Тунберг объяснила, что в Швеции людей не тестируют на коронавирус, только если им не нужна срочная медицинская помощь.

"Поэтому я не сдавала анализ на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был именно он, учитывая обстоятельства и симптомы", - добавила девушка.
Теги : Грета Тунберг, коронавирус, европа, пандемия
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