Грета Тунберг рассказала, что заболела коронавирусом

"Около десяти дней назад я начала чувствовать симптомы, в то же время, что и мой отец, который ранее вернулся со мной из Брюсселя. Я ощущала себя уставшей, у меня был озноб, болело горло и был кашель. У моего папы были те же самые симптомы, только проявлялись сильнее и с температурой", - написала активистка.

"Поэтому я не сдавала анализ на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был именно он, учитывая обстоятельства и симптомы", - добавила девушка.

Тунберг объяснила, что в Швеции людей не тестируют на коронавирус, только если им не нужна срочная медицинская помощь.