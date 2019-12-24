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Волонтеры проиграли нижегородскому правительству

футбольный турнир правительства Нижегородской области и волонтеров

В мини-турнире по футболу между органами исполнительной власти Нижегородской области и представителями добровольческих организаций победила «Команда Правительства».

Правительство нижегородского региона сделало для себя традицией участвовать в различных спортивных и, в частности, футбольных и хоккейных первенствах, в том числе и организовывая их. В этот раз небольшой футбольный турнир был посвящен уходящему Году добровольца (волонтера) в России, поэтому приглашение на футбольное поле получили волонтерские центры.

По большому счету, главной целью было установить особую доверительную атмосферу в отношениях между добровольцами из Ассоциации волонтерских центров нижегородского региона и чиновниками, поэтому турнир получил название «Доверяй, играя».

Непосредственными организаторами чиновничье-волонтерского футбольного первенства выступили региональное министерство образования, науки и молодежной политики, Ресурсный центр развития добровольчества Нижегородской области и Совет по делам молодежи при нижегородском губернаторе.

«Футболисты» собрались в «Детско-юношеском центре Нижегородской области «Олимпиец».

На турнир выставили команды
  • региональный молодежный центр «Высота»;
  • Центр городских волонтеров;
  • правительство Нижегородской области;
  • Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области.
По итогам мини-первенства награды победители получали из рук официальных лиц. Да и сами оказались лицами вполне официальными.

Тройка призеров распределилась так:
  • «Команда Правительства»,
  • команда Молодежного центра «Высота»,
  • команда Городского волонтерского центра «Наследие ЧМ».
Призы вручили Андрей Жильцов, глава Ресурсного центра развития добровольчества области и Сергей Злобин, министр образования, науки и молодежной политики регионального кабинета.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские волонтеры сыграют с чиновниками в футбол.
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