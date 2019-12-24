Волонтеры проиграли нижегородскому правительству
В мини-турнире по футболу между органами исполнительной власти Нижегородской области и представителями добровольческих организаций победила «Команда Правительства».
Правительство нижегородского региона сделало для себя традицией участвовать в различных спортивных и, в частности, футбольных и хоккейных первенствах, в том числе и организовывая их. В этот раз небольшой футбольный турнир был посвящен уходящему Году добровольца (волонтера) в России, поэтому приглашение на футбольное поле получили волонтерские центры.
По большому счету, главной целью было установить особую доверительную атмосферу в отношениях между добровольцами из Ассоциации волонтерских центров нижегородского региона и чиновниками, поэтому турнир получил название «Доверяй, играя».
Непосредственными организаторами чиновничье-волонтерского футбольного первенства выступили региональное министерство образования, науки и молодежной политики, Ресурсный центр развития добровольчества Нижегородской области и Совет по делам молодежи при нижегородском губернаторе.
«Футболисты» собрались в «Детско-юношеском центре Нижегородской области «Олимпиец».
На турнир выставили команды
- региональный молодежный центр «Высота»;
- Центр городских волонтеров;
- правительство Нижегородской области;
- Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области.
Тройка призеров распределилась так:
- «Команда Правительства»,
- команда Молодежного центра «Высота»,
- команда Городского волонтерского центра «Наследие ЧМ».
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские волонтеры сыграют с чиновниками в футбол.
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