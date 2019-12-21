Нижегородские волонтеры сыграют с чиновниками в футбол
В Нижегородской области пройдет футбольный турнир, в рамках которого представители добровольческих организаций сыграют с региональным правительством и другими чиновниками.
Футбол в нижегородском регионе в последнее время находится на большом подъеме. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что в Нижнем Новгороде летом 2018 года были сыграны шесть матчей Чемпионата мира по футболу. Нижегородцы смогли увидеть у себя сборные Англии, Аргентины, будущих чемпионов мира французов и вице-чемпионов мира команду Хорватии и другие сборные. А команда Уругвая жила во время мирового первенства в пансионате возле областного центра.
Игры проходили на новом стадионе «Нижний Новгород», который был специально построен перед мундиалем и в неофициальных рейтингах новых российских стадионов, которые появились в стране перед мировым первенством, неоднократно занимал вторую позицию после обновленных «Лужников».
В сезоне 2018 – 2019 годов, после мундиаля, нижегородская футбольная команда ФК «Нижний Новгород» в российском чемпионате остановилась в шаге от выхода в высшую лигу первенства, РПЛ, проирав стыковой матч «Крыльям Советов». Тренировал команду Дмитрий Черышев, отец звезды российской сборной по футболу Дениса Черышева.
Что касается нижегородских чиновников и, в частности, членов регионального правительства, то им в футбол играть тоже не впервой и они неоднократно принимали участие в футбольных матчах различного рода, в том числе и в благотворительных. некоторое время назад члены регионального кабинета выиграли, например, со счетом 1:0 сборную команду звезд российского шоу-бизнеса «Старко».
Новый футбольный мини-турнир между волонтерами и чиновниками региона обранизовала Общественная палата России в союзе с Ассоциацией волонтерских центров. турнир пооулчил название «Доверяй, играя» и преследует цель сблизить первых и вторых, выведя их на новый уровень если не доверия, то взаимодействия.
Турнир пройдет в Нижнем Новгороде, на площадке детско-юношеского центра Нижегородской области «Олимпиец» на ул.Украинская, 10а. Начало турнира в 14.00.
На данный момент сформированы четыре команды, каждая из которых укомплектована по пять человек в каждой. Это
- команда центра городских волонтеров «Наследие ЧМ»;
- команда регионального молодежного центра «Высота»;
- команда «Молодежный совет при губернаторе» и
- «Команда правительства».
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что баскетбольный матч в чемпионате Единой Лиги ВТБ между клубами «Нижний Новгород» и «Енисей» будет сыгран 22 декабря в поддержку благотворительных фондов, которые опекают людей, страдающих расстройствами аутического спектра и онкологическими заболеваниями.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Новое на сайте
Оставить комментарий