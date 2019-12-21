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Нижегородские волонтеры сыграют с чиновниками в футбол

футбол Правительство Нижегородской области

В Нижегородской области пройдет футбольный турнир, в рамках которого представители добровольческих организаций сыграют с региональным правительством и другими чиновниками.

Футбол в нижегородском регионе в последнее время находится на большом подъеме. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что в Нижнем Новгороде летом 2018 года были сыграны шесть матчей Чемпионата мира по футболу. Нижегородцы смогли увидеть у себя сборные Англии, Аргентины, будущих чемпионов мира французов и вице-чемпионов мира команду Хорватии и другие сборные. А команда Уругвая жила во время мирового первенства в пансионате возле областного центра.

Игры проходили на новом стадионе «Нижний Новгород», который был специально построен перед мундиалем и в неофициальных рейтингах новых российских стадионов, которые появились в стране перед мировым первенством, неоднократно занимал вторую позицию после обновленных «Лужников».

В сезоне 2018 – 2019 годов, после мундиаля, нижегородская футбольная команда ФК «Нижний Новгород» в российском чемпионате остановилась в шаге от выхода в высшую лигу первенства, РПЛ, проирав стыковой матч «Крыльям Советов». Тренировал команду Дмитрий Черышев, отец звезды российской сборной по футболу Дениса Черышева.

Что касается нижегородских чиновников и, в частности, членов регионального правительства, то им в футбол играть тоже не впервой и они неоднократно принимали участие в футбольных матчах различного рода, в том числе и в благотворительных. некоторое время назад члены регионального кабинета выиграли, например, со счетом 1:0 сборную команду звезд российского шоу-бизнеса «Старко».

Новый футбольный мини-турнир между волонтерами и чиновниками региона обранизовала Общественная палата России в союзе с Ассоциацией волонтерских центров. турнир пооулчил название «Доверяй, играя» и преследует цель сблизить первых и вторых, выведя их на новый уровень если не доверия, то взаимодействия.

Турнир пройдет в Нижнем Новгороде, на площадке детско-юношеского центра Нижегородской области «Олимпиец» на ул.Украинская, 10а. Начало турнира в 14.00.

На данный момент сформированы четыре команды, каждая из которых укомплектована по пять человек в каждой. Это
  • команда центра городских волонтеров «Наследие ЧМ»;
  • команда регионального молодежного центра «Высота»;
  • команда «Молодежный совет при губернаторе» и
  • «Команда правительства».

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что баскетбольный матч  в чемпионате Единой Лиги ВТБ между клубами «Нижний Новгород» и «Енисей» будет сыгран 22 декабря в поддержку благотворительных фондов, которые опекают людей, страдающих расстройствами аутического спектра и онкологическими заболеваниями.
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