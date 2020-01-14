5 признаков, что женщина ведёт себя, как девчонка

Некоторые женщины слишком серьёзно относятся к жизни, а другие наоборот ведут себя, как девочки. Как понять, что ты из последних, рассказывает MedikForum.ru.

Обиды из-за пустяков





Такая женщина обижается на что угодно. Даже если ей показалось, что на неё не так посмотрели. Она картинно надует губы, нахмурит брови, сплетёт руки на груди и топнет ножкой, как девчонка, которая сейчас разревётся. Детсад, не иначе.





Истерики на пустом месте





А как только её обида или другая эмоция остались не замечены и все дела идут не по её прихоти, женщина устраивает скандал. Истерика может закончится битьём посуды, слезами, соплями. Именно так ведут себя девчонки, которые ещё не научились решать проблемы словами и контролировать себя.





Разгульный образ жизни





Девчонки любят тусовки. Но согласитесь, что солидной дамы регулярные ночные клубы, алкоголь, друзья и тем более беспорядочные половые связи – это несерьёзно. Да, такой этап может быть в жизни женщины, но он не должен затягиваться до старости.





Проверка своего мужчины





Невозможно отпустить с поводка своего партнёра (мужа, друга, парня). Женщина, которая ведёт себя, как девчонка, всё время контролирует мужчину – проверяет его телефон, подслушивает разговоры, взламывает пароли и читает переписки, не отпускает с друзьями в бар, а если и отпускает, то даже может проверить его там! Как минимум это говорит о недоверии, а как максимум – о не вполне взрослых и разумных поступках.





Внешность – это главное





Для женщины, которая молодится и ведёт себя, как девчонка, внешность является важнейшим качеством. Она свято убеждена, что грудью и пухлыми губками можно соблазнить и удержать любого мужчину, а постель – ну, никак его не отпустит. К сожалению, такие женщины глубоко заблуждаются (хотя на каждое правило и есть своё исключение). Но большинство мужчин уже давно ценят не только внешность, но и внутренние качества, характер, ум, индивидуальность.