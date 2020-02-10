Не смотря на снижение рождаемости, в Ростове-на-Дону серьезная проблема с детскими садами

Решать ее власти областного центра собираются за счет частных детских садов.Ростов-на-Дону никак не может решить проблему нехватки мест в детских садах для детей до 3 лет. И это при том, что, согласно указанию президента, вопрос с очередями в ясли должен быть решён до 2021 года.Предыдущая проблема с детскими садами для детей от 3 до 7 лет в областном центре была решена еще в 2016 году, утверждает начальник городского управления образования Виктория Чернышова. По ее словам, показатель удаётся удерживать, но с помощью не совсем нормальных методов.— В ряде районов потребность в местах в детских садах остаётся высокой. Особенно там, где идёт интенсивная жилищная застройка. Это Левенцовка, Темерник, Суворовский, Железнодорожный район. В действующих детских садах группы зачастую заполнены на 130-135%, что, конечно, не может не отражаться на качестве работы педсостава, — признала чиновница.Она пояснила, что в 2019 году в Ростове было создано 1434 места в детских садах, в том числе 525 для детей до 3 лет. В 2020 году планируется создать ещё 604 места, в том числе 244 ясельных.— Но, несмотря на принимаемые меры, по данным автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад», даже при запуске всех запланированных дошкольных учреждений у нас останется существенный дефицит мест для детей до 3 лет, — говорит Чернышова.Порой строительство новых детских садов в некоторых территориях города в принципе является проблемой, так как там уже существует плотная жилая застройка. Поэтому, продолжает чиновница, возможным решением станет расширение частного сектора образовательных услуг.По её словам, с этой целью городом уже заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета РФ на создание дополнительных мест в частных детских садах.— Норматив стоимости оснащения одного ясельного места за счёт федеральных денег составляет более 120 тысяч рублей. Сейчас мы работаем над формированием соответствующей муниципальной нормативной базы и критериями проведения конкурсных процедур по определению получателей субсидий, — рассказала Чернышова.Однако субсидии выделяются при том условии, что родительская плата за такое место в частном детском саду будет не выше, чем в муниципальном. По ценам сегодняшнего дня это около тысячи рублей в месяц.— Учитывая это, — продолжает начальник управления образования Ростова, — необходимо рассмотреть возможность оказания поддержки частным образовательным учреждениям, которые предоставят места для детей, стоящих в муниципальной очереди. Это может стать для нас значимым ресурсом.Глава администрации столицы Дона Алексей Логвиненко целиком поддерживает идею своей подчиненной. По его мнению, уровень образования в частных детских садах и школах такой же высокий, как и в государственных. Кроме того, развитие частного образования позволит строить меньше государственных учреждений, что означает снижение затрат бюджета на их содержание, ремонт, зарплаты педагогам и оплату услуг ЖКХ.