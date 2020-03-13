Ученые установили, как женщины смотрят на мужчин на разных фазах менструального цикла

Ученые провели исследование, которое ставит под сомнение представления том, как фазы менструального цикла влияют на сексуальное влечение женщин.





Ранее ученые утверждали, что от фазы менструального цикла зависит, какие именно мужчины кажутся женщинам привлекательными. Предполагалось, что определенное поведение мужчин указывает на их генетическую «пригодность».





Специалисты из Института психологии Геттингенского университета наблюдали за 157 женщинами в возрасте от 18 до 35 лет, у которых был регулярный менструальный цикл. Участницы смотрели видео знакомств мужчин с женщиной. В разные фазы цикла они оценивали этих мужчин с точки зрения сексуальной привлекательности для краткосрочных интимных отношений.





Ученые использовали образцы слюны для анализа уровня гормонов и высокочувствительные тесты мочи для подтверждения даты овуляции и периода фертильности. Исследователи не обнаружили доказательств того, что предпочтения женщины в отношении партнера меняются в течение цикла. Однако женщины в период фертильности воспринимают каждого мужчину как более привлекательного.





Результаты исследования опубликованы в Psychological Science.