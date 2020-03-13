Туристам в России полностью вернут деньги за неиспользованные туры в Европу

После приостановки авиасообщения со странами Европейского союза российские туристы могут рассчитывать на аннуляцию с полным возвратом средств за неиспользованные туры или перенос сроков поездки на более поздние даты. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передает РИА Новости.





«С пятницы уже закрыто авиасообщение из России с Италией, Германией, Испанией и Францией, кроме отдельных городов, чтобы была возможность вернуть российских туристов домой. При этом осуществляется полный возврат денег при аннуляции туров, либо перенос даты вылета на более позднее время», - заявил Барзыкин.

Собеседник агентства отметил, что сейчас в странах ЕС находится сравнительно мало российских туристов.





В России с 16 марта временно ограничивают пассажирские воздушные перевозки со странами Европеского союза. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.