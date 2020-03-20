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Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось

Коронавирус в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что в марте количество жителей России, опасающихся пандемии коронавирусной инфекции, увеличилось на 18 процентных пунктов по сравнению с февралем текущего года. Примечательно, что только 10% россиян считают, что вероятность массового заражения в стране действительно высока.

ВЦИОМ провел опрос на предмет опасения россиян заражением COVID-19. 70% опрошенных выбрали ответы "Очень опасаюсь" и "В какой-то мере опасаюсь". Только 16% респондентов выразили уверенность, что ни с ними, ни с их близкими не случится ничего плохого.

Хорошо информированными о эпидемиологической обстановке в стране оказались около 80% опрошенных. 65% участников опроса уверены, что в ближайшее время количество заболевших коронавирусом в России значительно вырастет.

В опросе участвовали 1600 жителей страны, старше 18 лет.
Теги : коронавирус, пандемия, паника, ВЦИОМ
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