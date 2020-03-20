Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось

ВЦИОМ провел опрос на предмет опасения россиян заражением COVID-19. 70% опрошенных выбрали ответы "Очень опасаюсь" и "В какой-то мере опасаюсь". Только 16% респондентов выразили уверенность, что ни с ними, ни с их близкими не случится ничего плохого.Хорошо информированными о эпидемиологической обстановке в стране оказались около 80% опрошенных. 65% участников опроса уверены, что в ближайшее время количество заболевших коронавирусом в России значительно вырастет.В опросе участвовали 1600 жителей страны, старше 18 лет.