Фигура в стиле Ким Кардашян для психики женщин не полезна

Университет Йорка в Торонто

ЗОЖ

канадский университет, который находится на северо-западе Торонто. Вуз получил свое название в честь городского района, в котором он находится: Норт-Йорк вошел в состав города только с конца XX века, до этого момента оставаясь самостоятельным населенным пунктом