Фигура в стиле Ким Кардашян для психики женщин не полезна
Женская фигура в форме песочных часов более вредна для организма, чем менее округлая. К такому выводу пришли исследователи из Канады.
Исследователи из Университета Йорка в Торонто выяснили, что женская фигура в форме песочных часов, как у Ким Кардашян, более вредна для самовосприятия женского тела, чем менее округлая фигура в стиле Кейт Мосс. Авторы исследования продемонстрировали женщинам снимки из «Инстаграм» различных типов фигур. «Песочные часы» характеризуются объёмными ягодицами и бедрами, более стройной талией и плоским животом, а также пышным бюстом.
Оказалось, что смотревшие на такие фигуры женщины потом проявляли больше неудовольствия по поводу собственного веса и внешнего вида, то есть комплексовали. Между тем именно такая фигура стала самой востребованной в западной культуре в последние несколько лет благодаря социальным сетям. Но многие молодые девушки и женщины испытывают психологическое давление, так как им сложно обрести пропорции Ким Кардашян, и данный прессинг является даже более сильным, чем попытки обрести модельную худобу, которые предпринимались до появления нового тренда.
Культурные тренды в западных медиа-источниках теперь постоянно сдвигаются в сторону пышных фигур со стройными талиями и плоскими животами. На подиум всё чаще выходят более крупные по весу модели с объёмными ягодицами и бёдрами, но для формирования здорового образа женской фигуры они являются ничуть не более реалистичной альтернативой ультра-популярных лет 5-10 назад тощих моделей, из-за которых многие девушки изводили себя голодом. Это ещё один вредный образ, достижение которого мало осуществимо. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Йорка в Торонто
ЗОЖ
канадский университет, который находится на северо-западе Торонто. Вуз получил свое название в честь городского района, в котором он находится: Норт-Йорк вошел в состав города только с конца XX века, до этого момента оставаясь самостоятельным населенным пунктом
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