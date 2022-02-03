Чем так полезен черный чай
Вероятно, каждый житель нашей страны употребляет черный чай с той или иной интенсивностью - кто-то раз в месяц, а кто-то каждый день. Чай содержит полезные питательные вещества, которые очень нужны нашему здоровью.
Полезный кофеин
Содержащиеся в чае полифенолы замедляют усвоение кофеина организмом, делая чай гораздо более освежающим и восстанавливающим, чем кофе. После кофе уровень кофеина в крови растет куда быстрее. В отличие от черного чая, в зеленом очень мало кофеина.
Тревожные расстройства
Чай также содержит аминокислоту под названием теанин, которая способствует расслаблению и помогает при тревожных расстройствах. Она присутствует в высоких концентрациях в некоторых японских зеленых чаях.
Болезни сердца
Употребление чая может помочь снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и тромбоза. Это связано с ингибирующим воздействием присутствующих в чае антиоксидантов на холестерин. Чашка чая обычно содержит в три раза больше антиоксидантов, чем среднее ппо размеру яблоко.
Диабет
Диабет второго типа – это нарушения метаболизма глюкозы, связанное с ожирением. Основным источником поступления глюкозы в организм является переваривание пищевых углеводов - крахмалов и сахаров. Два исследования показывают, что экстракты листьев черного чая могут помочь модулировать уровни ферментов, ответственных за глюкозу, тем самым снижая ее выработку.
Уровень холестерина
Многочисленные исследования показали, что употребление черного чая значительно снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП, причем этот эффект был выше у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Болезни Альцгеймера и Паркинсона
Было показано, что регулярное потребление чая действует как нейрозащитное средство в борьбе с возникновением болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, чай помогает предотвратить снижение когнитивных функций .
Рак
Употребление чая может снизить риск развития различных видов рака, особенно легких, толстой кишки и кожи. Это связано с природными антиоксидантами, присутствующими как в зеленом, так и в черном чае. Эти антиоксиданты борются с окислением, вызванным свободными радикалами. Исследования также показали, что зеленый чай может снизить риск рака молочной железы.
Противовирусные и антибактериальные свойства
Как и все свежие фрукты и овощи, чай содержит антиоксиданты. Однако из-за содержания в нем полифенолов антиоксиданты в зеленом чае в 100 раз эффективнее, чем у витамина С, и в 25 раз лучше, чем у витамина Е, в деле защиты иммунной системы. Чай считается природным антисептиком.
Старение
Антиоксиданты особенно ценны в борьбе с действием свободных радикалов, которые представляют собой натуральные, но токсичные молекулы. Они повреждают здоровые клетки и влияют на их способность нормально функционировать. Одна группа антиоксидантов известна как полифенолы, и около половины из них составляют флавоноиды. Чай имеет самое высокое содержание флавоноидов среди всех растений в 15% сухого веса. Флавоноиды делятся на флавонолы и флаванолы. Чай очень богат последними, которые особенно ценны, так как содержат катехины, очень эффективные в борьбе со свободными радикалами.
И напоследок
Чай без молока и сахара не содержит калорий. Он богат витаминами В1, В2 и С. Чай полезен для гигиены полости рта. Являясь естественным источником фтора, чай помогает укрепить зубы и предотвратить кариес. Доказано, что соединения полифенолов предотвращают прилипание вызывающих кариес бактерий Streptococcus mutans к зубам. Чай снабжает нас кальцием, и четыре чашки каждый день обеспечивают около 17% рекомендуемой суточной потребности в кальции. Это помогает сделать кости и зубы крепкими. Наконец, чай содержит 22% рекомендуемой суточной нормы цинка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
ЗОЖ
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий