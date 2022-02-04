Почему полезно пить ромашковый чай: 10 плюсов для здоровья
Если нет противопоказаний к употреблению ромашки, то регулярное питье чая из нее может дать множество плюсов здоровью и организму.
Помогает снижать давление. Благодаря этому свойству ромашковый чай может улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в чае антиоксиданты укрепляют сердце, его флавоноиды снижают риск ишемической болезни сердца.
Помогает бороться с воспалением. Ромашка содержит вещества альфа-бисаболол и матрицин, которые обладают противовоспалительным действием и легко принимаются организмом в виде чая.
Расслабляет, улучшает сон. Еще один плюс: если вы каждый вечер будете выпивать чашку ромашкового чая, это поможет лучше засыпать. Секрет в цветках ромашки: ее активный ингредиент апигенин успокаивает, действует как мягкое снотворное.
Снижает риск рака. Упомянутый выше активный ингредиент апигенин не только оказывает успокаивающее действие, но и может использоваться в борьбе с онкозаболеваниями. Некоторые исследования показали, что он способен ингибировать размножение раковых клеток.
Облегчает проблемы с пищеварением, менструальным циклом. Ромашковый чай может быть полезен при метеоризме, диарее и других проблемах с ЖКТ. Ингредиенты, содержащиеся в ромашке, расслабляют мышцы кишечника, улучшают его перистальтику. Также этот чай оказывает спазмолитическое действие при менструальных спазмах.
Помогает худеющим. Замена сладких, вредных напитков ромашковым чаем сэкономит много калорий.
Улучшает цвет лица. Антиоксиданты ромашки делают кожу более упругой, придают ей здоровый тон, сияние. Кроме того, чай из нее помогает предотвратить появление пигментных пятен.
Снижает беспокойство. Содержащиеся в ромашке вещества стимулируют действие определенных аминокислот в мозге, которые обеспечивают психоэмоциональный баланс.
Снижает риск диабета. Данный напиток связывает защитные бета-клетки поджелудочной железы, снижая уровень сахара в крови и пополняя запасы гликогена, что уменьшает вероятность развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе.
Помогает при болях в суставах. Этот эффект ромашковый чай производит благодаря своим успокаивающим активным ингредиентам. Вдобавок он помогает улучшить здоровье суставов и предотвратить развитие остеопороза.
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