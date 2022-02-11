«Пейте умеренно»: эксперт говорит, что кофе подавляет иммунную систему

«Потребление кофеина должно быть умеренным – примерно до 400 мг в день, что эквивалентно примерно четырем чашкам сваренного кофе или восьми чашкам чая».

Исследовательница проблем в области питания Руби МакГрат заявила в интервью, что пристрастие к кофе и его неумеренное потребление может подавлять иммунную систему, ухудшая ее способность бороться с инфекциями, а также удалять из организма аномальные или поврежденные клетки. Когда дело доходит до укрепления иммунной системы, эксперт советует:МакГрат предупредила, что кофеин, употребляемый в более значительном количестве, перестает регидратировать и может действовать как мочегонное средство, заставляя организм терять больше жидкости. Также его избыток увеличивает секрецию кортизола (гормона стресса). Ряд исследований показал, что когда его уровень становится слишком высоким, организме реагирует увеличением производства воспалительных веществ, которые могут ослаблять иммунную систему.Также исследователями было выдвинуто предположение, что кофе ограничивает способность лейкоцитов к делению, тем самым замедляя реакции иммунной системы на потенциальные патогены.Помимо контроля потребляемого кофеина, для поддержки и укрепления иммунной системы Руби МакГрат советует получать с пищей достаточно витамина С, употреблять гранаты, а также продукты с пробиотиками и безалкогольные несладкие напитки, высыпаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты медики советуют есть на завтрак для снижения высокого уровня холестерина.