Финский лыжник-олимпиец отморозил пенис
Как сообщается из Пекина, во время 50-километрового заезда финский лыжник Реми Линдхольм отморозил себе половой член. Затем ему пришлось воспользоваться грелкой для того, чтобы эта часть тела оттаяла, так как молодой человек столкнулся с невыносимой болью.
Заезд на 50 км для финского лыжника Реми Линдхольма стал настоящей пыткой, поскольку он столкнулся с травмой, которую довольно редко упоминают в спортивных репортажах. Как стало известно, молодой человек отморозил себе половой член. Лыжная гонка проходила при температуре - 17С. 24-летний олимпиец был вынужден к концу этого заезда прижать к паховой области грелку для того, чтобы его гениталии оттаяли. Всего на преодоление этой дистанции ему потребовался 1 час и 16 минут.
Сообщается, что что в этой местности, где проводился заезд, помимо низкой температуры наблюдался ещё и обжигающе холодный ветер. В интервью финским журналистам Реми сам заявил о том, какая именно часть его тела пострадала больше всего. Он признался, что для него этот заезд стал одним из худших в истории. Он сражался «против всего», а на финише боль в области пениса была просто то невыносимой.
Это уже второй раз, когда этот спортсмен, успешно участвующий в длительных лыжных гонках, страдает от травм. В прошлом году он столкнулся с похожим инцидентом в финском горнолыжном курорте Рука, где он получил болезненные обморожения. Правда, они были связаны не с половым членом, а с другими частями тела. К сожалению, этот финн весьма поверхностно относится к гардеробу, его неоднократно видели на тренировках, катающимся по снегу в шортах и футболках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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