Риск инсульта: в каком количестве яйца понижают и повышают его

«Сниженный риск инсульта наблюдался при потреблении от 1 до 4 яиц в неделю и повышенный риск – при потреблении более 6 яиц в неделю. Особенно значительным риск подвергнуться инсульту становился при потреблении 10 яиц и более в неделю», - сообщили эксперты.

Такой продукт как куриные яйца вызывает много споров из-за влияния на уровень холестерина, который, в свою очередь, может определять подверженность инсульту. Некоторые исследования показали, что из-за высокого содержания холестерина в желтках яйца могут быть потенциально вредной пищей для людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но также многие эксперты считают, что риски, связанные с употреблением яиц, определяются, главным образом, их количеством в рационе, а также тем, как продукт готовится (например, жареные яйца вреднее вареных).Авторы исследования, чьи результаты опубликовал журнал Frontiers of Health, анализировали, как потребление яиц может сказываться на риске инсульта. Ими были рассмотрены данные, представленные в шестнадцати научных работах, включающих 24 проспективных когортных исследования.Ученые пришли к выводу, что между потреблением яиц и риском инсульта определенная связь действительно существует – данный продукт может уменьшать или увеличивать его, в зависимости от поедаемого количества.Похожий результат был получен при исследовании, которое проводилось специалистами Комплексного центра сердечной недостаточности при Вюрцбургском университете (Германия). Согласно их данным, употребление большего количества яиц связано с 41- процентным повышением риска геморрагического инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют защите от развития атеросклероза и инсульта.