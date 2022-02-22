Почему полезно ежедневно съедать по одному банану: 5 причин
Одна из причин, объясняющих уместность бананов в ежедневном рационе, – они улучшают состояние кишечной микрофлоры, способствуют хорошему пищеварению.
Полезны для пищеварения. Бананы богаты пектином – разновидностью клетчатки, стимулирующей работу кишечника. Также они отличаются наличием магния и калия. Проблемы с пищеварением часто возникают из-за нехватки питательных веществ. Если ежедневно съедать по одному банану, можно воспрепятствовать появлению этой проблемы.
Могут помочь при болях в животе. Бананы иногда называют «лекарством от изжоги» – они помогают при дискомфорте, вызываемом избытком желудочной кислоты. Это не в последнюю очередь связано с содержанием в них крахмала. Банановая мякоть обволакивает раздраженную слизистую желудка как защитная пленка, расслабляет пищеварительный тракт, а также положительно влияет на кислотно-щелочной баланс.
Поднимают настроение. Бананы содержат триптофан – аминокислоту, которая превращается в «гормон радости» серотонин. Также они повышают в организме содержание дофамина, который тоже дает эффект, улучшающий психологическое состояние.
Обеспечивают энергией. В бананах фруктоза сочетается с растворимой клетчаткой, и в результате гликемическая нагрузка на организм оказывается весьма умеренной – уровень сахара в крови после употребления этих фруктов увеличивается постепенно, а не резко.
Защищают от болезней. Калий , содержащийся в бананах, благотворно влияет на кровяное давление, улучшает кровообращение. В свою очередь, исследователи Южнокорейского национального университета Кёнсан обнаружили, что в их состав входит вещество, снижающее окислительный стресс, благодаря чему снижается риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.
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