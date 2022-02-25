Защита от диабета: врачи рекомендуют «простую замену» напитков для вымывания сахара из крови

«Замена одной порции сладкого напитка в день может снизить риск развития заболевания на 14-25 процентов. Допустимыми и безопасными альтернативами могут быть вода и несладкий чай или кофе», - отмечают исследователи.

Многие исследования показывают, что потребление подслащенных сахаром напитков увеличивает риск развития диабета 2 типа. В частности, это безалкогольные напитки, подслащенные молочные напитки, подслащенный чай и кофе, ликеры и фруктовые соки. При употреблении таких напитков организм может войти в состояние гипергликемии (высокого уровня сахара в крови), которой свойствен ряд неприятных симптомов. Кроме того, диабет 2 типа может в конечном итоге привести к более серьезным нарушениям сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем.Для защиты от диабета и названных осложнений врачи рекомендуют снижать и контролировать уровень сахара в крови. Ученые Кембриджского университета, в свою очередь, установили, что «простая замена» напитков в повседневном рационе может буквально поспособствовать вымыванию излишков сахара из крови.В рамках проекта они проанализировали данные более 25 000 участников, мужчин и женщин возрастом от 40 до 79 лет. Специалисты обнаружили, что когда участники исследования заменяли одну порцию безалкогольного напитка порцией воды или несладким чаем либо кофе, риск диабета снижался на 14 процентов. Для тех, кто заменял водой, чаем или кофе одну порцию подслащенного молочного напитка, аналогичный риск снижался на 20-25 процентов.Таким образом, резюмируют авторы работы, замена всего одной ежедневной порции сладкого безалкогольного напитка или сладкого молочного напитка водой или несладким чаем, кофе может улучшить защиту организма от диабета.