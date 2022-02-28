Занятия спортом помогут уменьшить риск деменции
Поддержание хорошей спортивной формы сокращает вероятность развития старческого слабоумия на треть. К такому выводу пришли ученые из Washington VA Medical Center в США.
Сохраняйте хорошую спортивную форму в среднем возрасте, чтобы уменьшить риск развития болезни Альцгеймера на треть. Даже небольшое укрепление здоровья сердца и лёгких очень положительно сказывается на общем состоянии человека. Американские учёные провели анализ с участием 649 605 человек со средним возрастом в 61 год. Имевшие самые хорошие спортивные показатели на 33% реже сталкивались со старческим слабоумием, по сравнению с теми, кто имел наихудшую спортивную форму.
Авторы исследования называют полученные результаты очень впечатляющими и многообещающими. Особенно на фоне стремительного распространения различных форм деменции по планете, что связано с увеличением средней продолжительности жизни. Также, к сожалению, до сих пор у медицины нет никаких средств, которые помогали бы не только вылечивать, но хотя бы приостанавливать прогрессирование болезни Альцгеймера. Все методы направлены только на борьбу с проявлением ее симптомов. К примеру, при повышенной ажитации пациента могут успокоить таблетками.
Тем более изумительным выглядит итог этого наблюдения, который показывает простой и эффективный способ снизить риск развития старческого слабоумия. Отметим, что регулярные занятия спортом идут на пользу всем аспектам здоровья в целом, включая укрепления сердечно-сосудистой системы и защиту от рака. А болезни сердца и опухоли относятся к числу наиболее распространённых причин смертности на нашей планете. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Washington VA Medical Center
ЗОЖ
больница предоставляет первичную медицинскую помощь и специализированные медицинские услуги, включая бариатрическую хирургию, психиатрическую помощь, паллиативную и хосписную помощь, профилактику самоубийств, женское здоровье и многое другое
Оставить комментарий