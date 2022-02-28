Занятия спортом помогут уменьшить риск деменции

Washington VA Medical Center

ЗОЖ

больница предоставляет первичную медицинскую помощь и специализированные медицинские услуги, включая бариатрическую хирургию, психиатрическую помощь, паллиативную и хосписную помощь, профилактику самоубийств, женское здоровье и многое другое