Лучшие нутриенты для здоровых волос
Если вы хотите иметь пышные и сияющие волосы, обратите повышенное внимание на ваше питание. Обязательно включите в рацион следующие нутриенты.
Белок
Достаточное количество белка важно для роста волос. Кератин составляет структуру волос. Когда запасы белка недостаточны, производство этого важного строительного блока замедляется, что приводит к плохому росту волос. Продукты с высоким содержанием белка, которые следует включить в свой рацион, включают нежирное мясо, такое как курица и индейка, а также морепродукты - тунец, палтус и тилапию. Нежирная моцарелла и творог, тофу и яйца — отличный выбор.
Железо
Железо в красных кровяных тельцах обеспечивает волосяные фолликулы питательным кислородом. Хотя уровень железа в крови считается нормальным, у вас все еще может быть низкий ферритин — «банк» железа, который ваш организм сохраняет, чтобы использовать, когда это необходимо. Рост волос связан с низким уровнем ферритина, а также с выпадением. Ешьте богатые железом продукты, такие как шпинат, красное мясо, темная листовая зелень, сухофрукты, горох, бобы и т. д., чтобы избежать этого.
Витамин C
Помимо того, что является антиоксидантом, этот ингридиент способствует усвоению железа, поэтому продукты с высоким содержанием витамина С идеально подходят для приема вместе с продуктами, богатыми железом. Витамином С богаты черная смородиной, черника, брокколи , киви, апельсины, папайя, клубника и сладкий картофель. Он также способствует образованию коллагена, который укрепляет капилляры в стержнях волос.
Витамин Е
Необходим волосам для защиты от вредного воздействия солнца. Орехи — эбогатые питательными веществами продукты с высоким содержанием цинка, селена и витамина Е. Необходимо не только включать основные питательные вещества в свой обычный рацион, но и физически заботиться о своих волосах. Используйте шампуни, масла, сыворотки и спреи, в состав которых входят правильные компоненты для поддержания здоровья кожи головы.
Биотин
Это витамин, который способствует росту волос и содержится в чечевице. Когда биотин взаимодействует с клеточными ферментами, он способствует производству аминокислот, которые являются строительными блоками белков. Исследования также обнаружили связь между дефицитом биотина и выпадением волос. Некоторые другие продукты, богатые биотином, включают в себя яйца, рыбу, семена, морковь, миндаль, грецкие орехи и цветную капусту.
Витамин А
Является жирорастворимым витамином, а это означает, что он может всасываться через кожу. Витамин А необходим для правильного роста и функционирования многих частей тела, включая волосы. Он помогает вырабатывать кожное сало — вещество, выделяемое сальными железами наших волос, которое действует как естественный кондиционер для здоровой кожи головы. Витамин А содержится в продуктах животного происхождения и оранжевых или желтых овощах, таких как морковь, тыква и сладкий картофель.
Цинк
Цинк необходим для роста и восстановления волосяной ткани. Он также помогает в нормальном функционировании сальных желез, окружающих фолликулы. Типичным симптомом дефицита цинка является выпадение волос. Согласно исследованиям, устранение дефицита цинка с помощью добавок может свести к минимуму выпадение волос, вызванное дефицитом. Устрицы, говядина, шпинат, зародыши пшеницы, тыквенные семечки и чечевица — вот некоторые продукты, богатые цинком.
Селен
Селен — это микроэлемент, который способствует росту волос и выполняет множество других функций в организме. В результате, некоторые добавки против выпадения волос теперь включают селен в качестве одного из своих компонентов. Однако слишком много селена также вредно для волос. Исследования рекомендуют ежедневное потребление 25-50 мкг. Некоторыми из продуктов, богатых питательными веществами, являются яйца, тунец, бобы, овсянка и шпинат. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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