Для борьбы с бессонницей нужно качать железо

Университет Айовы

ЗОЖ

общественный исследовательский университет в США, расположенный в городе Айова-Сити штата Айова. Это старейший университет штата, он был основан 25 февраля 1847 года. В состав университета входят 11 колледжей, ведущих подготовку бакалавров, магистров и докторов.