Покраснение лица не стоит игнорировать
Краснота лица может быть вызвано серьезными нарушениями кожи. И вот некоторые самые распространенные.
Розацеа
Основными симптомами розацеа являются покраснение лица, раздражение кожи и прыщи. Другие симптомы включают легкое покраснение и проблемы с глазами. Некоторые продукты и напитки, такие как молочка, острая пища, кофеин и алкоголь, могут ухудшить симптомы. Воздействие солнца также может усугубить симптомы. Розацеа чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и обычно развивается после 30 лет.
Как избавиться от покраснения: Хотя розацеа неизлечима, терапия может уменьшить покраснение. Существуют различные типы розацеа, поражающие только кожу или дополнительно глаза. Для пациента с розацеа солнцезащитный крем без отдушек является обязательным, но посоветуйтесь с дерматологом о других препаратах.
Себорейный дерматит
Это распространенное кожное заболевание, вызывающее красную сыпь, которая часто появляется на лице возле носа, между бровями и преимущественно за ушами. Из-за сыпи кожа может выглядеть жирной, но в основном кажется сухой и шелушащейся.
Как избавиться от покраснения: себорейный дерматит обычно требует правильно подобранного лечения. Сертифицированный дерматолог может составить план лечения с учетом индивидуальных потребностей. Лечение включает использование шампуня от перхоти и лекарств, которые вы наносите на кожу в течение короткого времени.
Атопический дерматит
Часто называемый экземой, он может вызывать внезапно появляющуюся сыпь. У младенцев нередко проявляется зудящей сыпью на щеках. Независимо от того, где появляется сыпь, кожа на этом месте, как правило, очень сухая, шелушащаяся и зудящая. Может поражать складки на теле, особенно у маленьких детей, но естественное течение болезни должно улучшаться с возрастом. Сыпь и зуд усиливаются при каждой перемене погоды или даже при приступах кашля и простуды.
Как избавиться от покраснения: важно вовремя распознать состояние, чтобы начать лечение. Увлажняющие средства являются основой лечения, помимо влажных повязок, фототерапии и снятия стресса. Местные кортикостероиды и другие препараты местного действия, модифицирующие заболевание, пероральная терапия и новые препараты, такие как дупилумаб, используются в тяжелых случаях при отсутствии реакции.
Контактный дерматит
Состояние, называемое контактным дерматитом, развивается, когда что-то раздражает кожу или вызывает аллергическую реакцию. К примеру, мыло или краска для волос могут вызывать состояние, известное как раздражающий контактный дерматит. Если у вас аллергия на какие-то средства для лица, то может развиться аллергический контактный дерматит. К частым его триггерам также относят ядовитый плющ, ароматизаторы и латекс.
Как избавиться от покраснения: эта сыпь имеет тенденцию исчезать сама по себе, когда вы перестаете подвергать кожу воздействию того, что вызывает реакцию. Поскольку она провоцируется очень многими продуктами, в том числе теми, которые вы использовали в течение многих лет, бывает сложным найти точную причину.
Реакции на лекарства
Некоторые лекарства провоцируют реакцию, подобную солнечному ожогу, то есть покраснения кожи. Использование лекарств, таких как гидрокортизоновый (стероидный) крем, дольше, чем указано в инструкции, также может вызвать кожную реакцию.
Как избавиться от покраснения: проверьте инструкцию, прилагаемую к лекарству, чтобы узнать, следует ли вам держаться подальше от солнца. Возможно, это все, что нужно сделать, чтобы убрать красноту. Если покраснение вызвано чрезмерно долгим использованием лекарства, такого как крем с гидрокортизоном, вы уже не сможете избавиться от сыпи самостоятельно, и потребуется консультация сертифицированного дерматолога. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
ЗОЖ
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий